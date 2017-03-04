کردستان توان میزبانی از جشنواره بین المللی فیلم رشد را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فرزیبعد از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم رشد در سنندج که در سالن شماره دو سینما بهمن برگزار شد، گفت: معلم بچه ها را جمع می کند و آنها را برای حضور در جامعه آموزش و پرورش دهد تا آینده جامعه ختم به خیر شود و همیشه آینده یک جامعه با معلمانی خوب روشن خواهد بود.

وی افزود: بعضی مواقع کار معلمان مانند هنرمندان به ویژه فیلم سازان است و آنها برای انحرافاتی که در آینده پیش بینی می کنند بوجود می آید فیلم ها یا برنامه هایی خواهند داشت.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در مورد فرهنگی بودن استان کردستان باید فعالیت خود را افزایش داده چون یک مهر تایید است و می بایست این استان از استان های دیگر سر و گردنی بالا تر باشد.

وی با بیان اینکه جشنواره هایی مانند فیلم رشد به شکوفایی استعداد های جوان کمک می کند، گفت: از هنرمندان و فیلم سازان کردستانی این سوال را دارم که چرا استان کردستان با پتانسیل بالا در حوزه فیلم سازی و اینکه در جشنواره هایی مانند فیلم فجر افتخارات زیادی را کسب می کنند اما در فیلم رشد زیاد فعالیت نمی کنند و در این جشنواره استان کردستان تنها یک دیپلم افتخار را دارد.

فرزی افزود: می بایست در مدارس استان از تمام هنر های هفت گانه برای آموزش بهره بگیرم و نباید تنها به هنر هفتم یعنی سینما و رسانه دیداری بسنده کرد.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: دغدغه اصلی که اکنون وجود دارد سواد رسانه ای است و دانش آموزان ما با محدودیت و بعضی مواقع با کم سوادی در حوزه رسانه مواجه می شوند.

فرزی گفت: دشمنان دینی و حتی خونی ایران به دنبال آن هستند که با کمترین هزینه از طریق رسانه جامعه را به سمت خود ببرند و ما در مقابل رسانه های قوی خبری CNN، Franc ۲۴ و غول سینمایی هالیوود قرار گرفته ایم پس باید سواد رسانه ای افراد جامعه به خصوص دانش آموزان را افزایش دهیم تا در دام جنگ نرم دشمن قرار نگیرند.

وی افزود: بوجود آوردن فضای نقد و بررسی یکی از راه های افزایش سواد رسانه ای است و با این راه دانش آموزان با شیوه های تولید و هدف از ایجاد چنین فیلم هایی را همراه با نقد کردن موضوعات مختلف فرا می گیرند.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان خواستار تسرع در افزایش سواد رسانه ای دانش آموزان شد و عنوان کرد: با شروع کردن از همین امروز سواد رسانه ای دانش آموزان را افزایش دهیم.

فرزی گفت: استان کردستان پتانسیل بالایی در زمینه فیلم سازی دارد و امید است که سال های آینده جشنواره بین المللی فیلم رشد با محوریت تهران به محویت کردستان تغیر پیدا کند چون کردستان توان میزبانی از این جشنواره را دارد.