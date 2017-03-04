رعایت حقوق مشتری به بهبود اقتصاد کشور کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوابی بعد از ظهر شنبه در دومین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان سمنان به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه طی شش سال گذشته این همایش در ۲۲ استان کشور برگزار شده است که استان سمنان در این بین حائز رتبه دوم کشوری است، ابراز داشت: تکریم ارباب رجوع یکی از مواردی است که به افزایش خدمات رسانی در عرضه کالا کمک شایانی خواهد کرد لذا اگر خدمات قبل و پس از فروش به درستی به مصرف کننده ارائه شود می تواند در ارتقا اعتماد به مصرف کننده موثر باشد که در این بین درج قیمت بر روی کالا از جمله مواردی است که هر واحد صنفی ملزم به رعایت آن خواهد بود.

وی از شرکت های بیمه ای به عنوان یکی از عواملی که باعث تضعیف حقوق مصرف کنندگان می شود نام برد و ابراز داشت: چهار ماه حرام در سال داریم و چگونه است که باید برای کل سال حق بیمه ماه حرام پرداخت شود و این از جمله مواردی است که به نوعی تضعیف حقوق مصرف کنندگان را به دنبال دارد و باید به دنبال راهکارهایی بود که بتواند اعتماد عمومی به بیمه ها را افزایش دهد.

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با انتقاد از عملکرد بانک ها در حوزه مشتری مداری ابراز داشت: یکی از عواملی که علاوه بر پول زمان بسیاری را از مشتری تلف می کند درج تاریخ انقضا بر روی کارت های اعتباری است که باعث می شود مشتری یک روز از وقت خود را زمان صرف کند و تا دریافت کارت جدید ۲۴ساعت صبور باشد که این امر باید از سامانه های بانکی برداشته شود.

نوابی با بیان اینکه رعایت حقوق مصرف کننده حق الناس است که باید به عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه شود، تصریح کرد: رعایت حقوق مردم در کسب و کار اقتصادی در باورها و نگرش های اجتماعی ریشه دار است که در این بین باید با افزایش کیفیت، تبلیغ و اطلاع رسانی بر مشتری مداری و رعایت حقوث مصرف کننده اهتمام ورزید.

وی افزود: باید در شرایط فعلی اقتصاد را به گونه ای سوق داد که استمرار رعایت حقوق مصرف کنندگان را در پی داشته باشد که تحقق این امر با رعایت قوانین و مقررات و رسیدگی به خواسته ها و نیازهای مشتریان از سوی واحد تولیدی یا خدماتی فراهم خواهد شد لذا تولیدکننده و مصرف کننده لازمه یکدیگر هستند که باید همپای هم حرکت کنند.

در این همایش به ۱۰ واحد صنعتی، دو واحد فروش و خدمات پس از فروش خودرو، پنج مهد کودک و سه دفتر پیشخوان دولت، گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطاء شد.