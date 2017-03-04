سارق حرفه ای منازل توسط پلیس دزفول دستگیر شد

سرهنگ علی الهامی درگفتگو با خبرنگار مهر، در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منازل در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی دزفول قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران کلانتری ۱۴ این شهرستان با انجام اقدامات پلیسی یک سارق حرفه ای را در سطح حوزه استحفاظی خود شناسایی و پس از هماهنگی با مقامات قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ الهامی عنوان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های ماموران پلیس به ۶ فقره سرقت منزل در سطح شهرستان اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دزفول در خاتمه به شهروندان توصیه کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و آغاز خریدهای نوروزی شهروندان لازم است هشدارهای پلیسی را در خصوص پیشگیری از سرقت منزل جدی گرفته و در هنگام مراجعه به بازار ضمن رعایت نکات ایمنی حتی الامکان منزل خود را خالی از سکنه رها نکرده و در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوکی مراتب را سریعا از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.