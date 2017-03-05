خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – اسماعیل رحیمی: خبرنگار مهر این بار به سراغ سوژه ورزشی رفته که سال‌های نه‌چندان دور مردم با تب‌وتاب زندگی می‌کردند، ورزش کشتی. ورزشی که در کل نقاط جهان طرفداران پرشوری دارد و هشترود نیز از این قاعده مستثنا نیست.

کشتی یکی از قدیمی‌ترین و فراگیرترین ورزش‌های دنیا است واحتمالا در دوران ماقبل تاریخ با تغییر شکل در جنگ‌های تن‌به‌تن و جایگزین کردن مرگ یا صدمات شدید با یک پیروزی نمادین ایجادشده است.

شواهد بسیاری از حضور کشتی در تمام تمدن‌های آغازین بشری وجود دارد البته اولین بار در یونان باستان به یک ورزش واقعی تبدیل شد. نام کشتی از کمربندی بنام کشتی گرفته‌شده است که پارسیان و زرتشتیان هنگام غروب آفتاب به کمر خود می‌بستند و برابر کانون آتش به دعا خواندن می‌پرداختند. کشتی گرفتن به معنی کمر یکدیگر را گرفتن است.

کشتی در شهرستان هشترود قدمت دیرینه دارد. مردم این شهرستان از علاقه‌مندان این رشته پرطرفدار هستند و در مسابقات کشتی که در شهرستان برگزار می‌شود سالن پر از تماشاگر شده به‌قول‌معروف جای سوزن انداختن نیست.

ولی در طول چند سال اخیر دیگر از آن‌همه شور و هیجان کشتی در هشترود خبری نیست، به همین منظور با رئیس هیئت کشتی در این مورد به گفتگو نشستیم.

برای اعزام ورزشکاران به مسابقات از جیب خودم خرج کرده‌ام

سیف اله کربلایی یکی از کشتی‌گیران نامی و محبوب شهرستان هشترود است که خودش زمانی کشتی‌گیر بوده و چندین سال نیز مربی کشتی در تمامی رده‌های سنی بوده است که در حال حاضر نیز به‌عنوان رئیس هیئت کشتی در خدمت کشتی است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر که چگونه می‌توان کشتی هشترود را به حال اول درآورد گفت: اگر مسئولین همت کنند و در جهت تسریع اعتبارات به هیئت‌های ورزشی گام بردارند شاهد درخشش ورزش‌کاران هشترودی در تمام رشته‌ها به‌خصوص رشته پرطرفدار کشتی خواهیم بود.

وی از بدهی چندمیلیونی اداره تربیت‌بدنی هشترود به خودش خبر داد و افزود: برای اعزام ورزشکاران به مسابقات از جیب خودم خرج کرده‌ام. قرار است که اداره مذکور در اسرع وقت بدهی‌هایش را تسویه کند که تاکنون یک ریال نیز پرداخت نکرده است.

کربلایی ادامه داد: کشتی‌گیری را به مسابقه خارج از استان اعزام کردم که از جیب خودم مبلغی را به او دادم، در آنجا پول ورزشکار تمام می‌شود و دوباره زنگ زد که برای برگشتن پول‌ندارم و یک نفر خیر دوباره مبلغی را به‌حساب طرف واریز کرد تا بتواند به هشترود بازگردد. بار دوم که از او دعوت کردیم قبول نکرد و علت را توجه نکردن مسئولین عنوان کرده است.

این کشتی‌گیر باسابقه در بخش دیگری از گفتگویش از مسئولین شهرستان انتقاد کرد و گفت: برای دیدن یکی از مسئولین شهرستان به اداره وی رفتم و بعد از چهار ساعت انتظار آخرسر هم به علت جلسه موفق به ملاقات با وی نشدم.

نداشتن اسپانسر یکی از مشکلات بزرگ ورزش هشترود است

ولی اسد زاده یکی از پیشکسوتان کشتی هشترود نیز نبود اسپانسر را از مشکلات اصلی ورزش هشترود عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: باید یکی از ادارات کشتی را به خودش وابسته کند و یکی از همکاران آن اداره به‌عنوان حامی ورزشکاران معرفی شود و از ورزش کشتی هشترود حمایت کند.

وی ادامه داد: اگر ترتیبی اتخاذ شود که وقتی کسی به اداره‌ای جهت واریز پول عوارض می‌رود مبلغی را هم به‌عنوان کمک به ورزش هشترود پرداخت کند، در آن صورت دست مربیان، سرپرستان و کسانی که به‌نوعی با ورزش سروکار دارند، باز می‌شود. در این صورت عوامل نیز می‌توانند نیازهای ورزش خود را از طریق این پول حل‌وفصل کنند.

اسد زاده سپس ابراز داشت: مسئولان ورزشی در صورت وجود بودجه‌های کافی دیگر برای برگزاری یک مسابقه ورزشی دست و پای خود را گم نمی‌کنند و باروی باز به‌حساب خود مراجعه می‌کنند و هرچقدر موردنیاز است، خرج می‌کنند.

هشترود خانه کشتی ندارد

اولین کشتی‌گیر و سرپرست کشتی هشترود نیز به خبرنگار مهر گفت: هشترود خانه کشتی ندارد، این موضوع ما را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

سید رضا افتخاری که متولد ۱۳۳۳در شهرستان هشترود است و اولین ثبت‌نام کننده این شهرستان برای ورزش کشتی درسال ۱۳۵۳ هست، ادامه داد: آن زمان ما روی یک تشک پنبه تمرین می‌کردیم و تا سال ۵۷ که انقلاب اسلامی پیروز شد و سالنی که داشتیم در اختیار نهاد مقدس بسیج گذاشته شد و کشتی تعطیل شد.

وی افزود: ولی دوباره به همت دوستان عزیز و ورزشکاران چراغ ورزش کشتی را روشن کردیم.

پیشکسوت کشتی هشترود مشکل فعلی کشتی هشترود را ساختمان غیراستاندارد کشتی عنوان کرد و گفت: ‌این ساختمان در حال حاضر نسبت به جمعیت هشترود کفاف نمی‌دهد و ازنظر بهداشتی نیز قابل‌قبول نیست. تهویه مناسب و سرویس‌های بهداشتی و حمام خوبی نیز ندارد.

افتخاری ادامه داد: اگر هشترود خانه کشتی داشته باشد مجبور نمی‌شویم برای اقامت چند ورزشکار که از شهرستان‌های دیگر برای انجام مسابقه به این شهر می‌آیند دست به دامان ادارات شویم.

لازم به توضیح است که سید رضا افتخاری در حال حاضر در تیم پیشکسوتان کشورمان فعالیت می‌کند و چندین مقام کشوری نیز در کارنامه دارد.

شرمنده ورزشکاران شده‌ایم

رئیس اداره ورزش و جوانان هشترود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نبود بودجه کافی ما را در برابر ورزشکاران شرمنده کرده است.

سیروس مقدم ضمن تائید کمبود بودجه ورزش کشتی گفت: در شهرستان هشترود هیچ‌گونه منبعی وجود ندارد که بتوان ازآنجا مبلغی را برداشت و به ورزشکاران کمک کرد، تنها منبع موجود استخر بود که در حال حاضر به علت از بین رفتن سقفش بنا به نظر کارشناسان تعطیل کرده‌ایم.

وی ادامه داد: هشت ماه است که هیچ‌گونه بودجه‌ای هم به‌حساب هیئت‌های ورزشی که در حال حاضر ۲۸هیئت در حال فعالیت هستند واریز نشده است. از طرف دیگر نیز نبود اسپانسر مشکل دیگری هست که ورزش هشترود با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

مقدم ادامه داد: ما دست همه ادارات و کارخانه‌ها را به گرمی می‌فشاریم که جهت کمک به ورزش این شهرستان قدم بردارند.

مقدم در خاتمه از فرماندار شهرستان هشترود درخواست کرد که کارخانه‌ها صنعتی این شهرستان از ورزش هشترود و به‌خصوص کشتی حمایت کنند.

با همه این اوصاف امیدواریم دوباره شاهد اوج‌گیری ورزش کشتی در هشترود و معرفی و کشف استعدادهای جدید در این شهرستان باشیم و مسئولان مختلف استانی و شهرستانی نیز از ورزش کشتی که جایگاه ویژه‌ای در هشترود دارد، حمایت کنند.