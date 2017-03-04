سومین نمایشگاه «عروسک با حجاب» در دزفول گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف ترویج و پایه ریزی فرهنگ عفاف و حجاب از سن کودکی ظهر امروز شنبه با حضور عبدالمحمد جرجانی معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش دزفول ، سرهنگ پاسدار عبدالامیر محتشمی راد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول، عظیم سرافراز رئیس شورای اسلامی شهر دزفول، علی پور ابراهیم معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دزفول و تنی چند از کارشناس مسئولان و کارشناسان این مدیریت، سومین نمایشگاه عروسک با حجاب در سالن کتابخانه صادق صمیمی دزفول گشایش یافت.

مسئول برگزاری نمایشگاه عروسک با حجاب در این خصوص اظهار کرد: امسال برای سومین بار متوالی با تعامل و مشارکت معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دزفول و کانون فرهنگی، هنری الغدیر مسجد حسینی ، سومین نمایشگاه «عروسک با حجاب» در سالن کتابخانه صادق صمیمی دزفول برگزار شده است.

حمیدرضا پرتوی پور افزود: امسال همچنین ۶۸ نمایشگاه همزمان در ۶۸ آموزشگاه دوره ابتدایی دخترانه سطح شهر و روستا برگزار شد.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه ها در معرض دید همه دانش آموزان و آموزگاران و حتی والدین آنها قرار گرفت که به گفته مسئولان آموزشگاه ها نمایشگاه عروسک با حجاب در سطح مدارس با استقبال بی نظیر دانش آموزان و اولیا دانش آموزان مواجه بوده و توانسته اوقات و خاطرات خوشی را در اذهان دانش آموزان به جای بگذارد.

مسئول برگزاری نمایشگاه ادامه داد: در پایان ۵ اثر برگزیده هرآموزشگاه که در مجموع بیش از ۴۰۰ عروسک محجبه را شامل می شود و منتخب ۶۸ نمایشگاه در آموزشگاه های ابتدایی دخترانه است در سالن کتابخانه صادق صمیمی دزفول از امروز شنبه ۱۴ اسفند تا روز سه شنبه ۱۷ اسفند ۹۵ در معرض دید عموم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی نمایشگاه به آثار برگزیده مدارس جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.