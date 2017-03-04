به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رییس گروه نهال و بهبود ارقام معاونت امور باغبانی اصلاح باغات، کشت در اراضی شیبدار با بهره مندی آب های سبز و احداث نهالستان های مرجع متشکل از ارقام تجاری با عملکرد بالا و متحمل به شرایط اقلیمی کشور را از دیگر اهداف این معاونت در برنامه ششم توسعه عنوان کرد.

صغری خوشکام درباره تولید نهال شناسه دار نیز اظهار داشت: امسال نزدیک به ۴۵ میلیون اصله نهال مثمر شناسه دار در نهالستان های مجوز دار تولید شده است.

وی در عین حال هر گونه خرید و فروش نهال مثمر بدون شناسه و بدون گواهی بهداشت در کشور را غیر قانونی خواند و تصریح کرد: ما موافق تولید و توزیع نهال بدون شناسه نیستیم.

خوشکام با بیان این که تعداد ۳۴۵ نهالستان مجوز دار در سراسر کشور وجود دارد، گفت:این نهالستان ها به تایید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال رسیده و نهال ها در این نهالستان ها به روش های متداول امروزی و یا سنتی تولید می شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین تعداد نهالستان های مجوز دار در استان آذربایجان غربی است و بیشترین میزان تولید نهال در استان های البرز و فارس صورت می گیرد.

رییس گروه نهال و بهبود ارقام معاونت امور باغبانی، تولید نهال سالم و اصیل برای اصلاح باغات و به روز کردن ارقام تجاری به منظور اقتصادی کردن فعالیت باغداری را از اهدا ف معاونت امور باغبانی برشمرد.

وی گفت: از سال ۹۶ نهال گواهی شده که هسته های اولیه و مادری آنها در گلخانه‌های قرنطینه مطابق استانداردهای بین المللی نگهداری می شود، تولید و وارد عرصه می شوند.

خوشکام پیش بینی کرد: سال آینده به منظور ایجاد تحول در تولید نهال سالم و اصیل در کشور تعداد قابل توجهی نهال گواهی شده از ارقام تجارتی درختان میوه تولید و وارد باغات تجاری کشور شود.

وی در مورد حمایت از زیر ساخت های تولید نهال های گواهی شده درختان میوه اذعان داشت: برآورد ما نشان می دهد برای تولید نهال گواهی شده که پایه مادری آنها عاری از تمام آفات و بیمارگرها باشد، حمایت های دولتی و اعتباری مناسبی نیاز است.