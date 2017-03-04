به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین «السید علی العلاق» رئیس کمیسیون اوقاف و اموردینی پارلمان عراق و هیئت همراه ظهر امروز، شنبه ۱۴ اسفندماه با «منوچهر متکی» معاون امور بین‌الملل مجمع جهانی تقریب دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار که در محل مجمع جهانی تقریب برگزار شد دو طرف پیرامون مسائل فرهنگی و تقریبی از جمله راه‌اندازی دانشگاه مذاهب اسلامی و ایجاد دفتر مجمع التقریب در عراق بحث و گفت و گو کردند.

منوچهر متکی در این دیدار با بیان اینکه تقریب یک مسئله مهم و اساسی است، اظهار داشت: تمرکز روی وحدت می تواند ما را در مقابل خطرات تکفیری و تندروی در جهان اسلام ایمن کند.

وی افزود: یکی از نکات بسیار مهمی که اکنون باید در عراق مورد توجه قرار گیرد زمان پسا داعش است که باید در این عرصه نیروهای فرهنگی وارد میدان شوند و مقابله جدی با تفکر تندروی و تکفیری داشته باشند.

معاون امور بین‌الملل مجمع جهانی تقریب تأکید کرد: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آمادگی دارد که در این عرصه با عراق هرگونه همکاری را داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین السید علی العلاق نیز در این دیدار با اشاره به ضرورت راه‌اندازی دانشگاه مذاهب اسلامی در عراق تأکید کرد: نخست وزیر عراق همواره تأکید بر تقریب دارند و شخصا به وزیر علوم عراق دستور دادند که دانشگاه مذاهب اسلامی در عراق راه اندازی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر یک خلأ فرهنگی در عراق به وجود آمده است چنانچه جمهوری اسلامی ایران و مجمع جهانی تقریب طرحی را در زمینه فرهنگی دارند در اختیار ما قرار دهند تا از تجارب شما بهره بگیریم.

رئیس کمیسیون اوقاف و اموردینی پارلمان عراق آمادگی خود برای همکاری با مجمع جهانی تقریب در جهت اجرای برنامه‌های تقریبی و فرهنگی در عراق را اعلام کرد.