برگزاری نشست شورای اداری کهگیلویه وبویراحمدباحضوراسحاق جهانگیری

به گزارش خبرنگار مهر، این شورا بعدازظهر شنبه با حضور اسحاق جهانگیری، وزیر صنعت و معدن و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حال برگزاری است.

رئیس میراث فرهنگی و صنایع‌دستی کهگیلویه در این شورا با اشاره به راکد ماندن پارک اسکان شهر دهدشت گفت: پوژه احداث پارک اسکان دهدشت تاکنون پیشرفتی نداشته است.

سیاوش ‌زمان افزود: اعتباراولیه هشت میلیاردی برای اجرای این طرح تخصیص یافته که هنوز جذب نشده است.

وی بیان داشت: قرار بود شهرداری زمین این طرح را در ورودی شهر دهدشت واگذار کند و میراث فرهنگی نیز اعتبار احداث آن را تامین کند.