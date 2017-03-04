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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۷

در یاسوج؛

برگزاری نشست شورای اداری کهگیلویه وبویراحمدباحضوراسحاق جهانگیری

برگزاری نشست شورای اداری کهگیلویه وبویراحمدباحضوراسحاق جهانگیری

یاسوج- نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با حضور معاون اول رئیس جمهور در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، این شورا بعدازظهر شنبه با حضور اسحاق جهانگیری، وزیر صنعت و معدن و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حال برگزاری است.

رئیس میراث فرهنگی و صنایع‌دستی کهگیلویه در این شورا با اشاره به راکد ماندن پارک اسکان شهر دهدشت گفت: پوژه احداث پارک اسکان دهدشت تاکنون پیشرفتی نداشته است.

سیاوش ‌زمان افزود: اعتباراولیه هشت میلیاردی برای اجرای این طرح تخصیص یافته که هنوز جذب نشده است.

وی بیان داشت: قرار بود شهرداری زمین این طرح را در ورودی شهر دهدشت واگذار کند و میراث فرهنگی نیز اعتبار احداث آن را تامین کند.

کد مطلب 3923086

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