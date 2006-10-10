مازندران بيشترين ذخيره فلورين كشور را داراست

مصطفي مهدي نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در ساري افزود: ماده معدني فلورين به لحاظ ارزش صادرات از اهميت خاصي برخوردار است به طوري كه در 6 ماهه نخست سال جاري حدود 380 هزار دلار فلورين به كشور تركيه و 75 هزار دلار به كشور ارمنستان صادر شده است.

وي با اشاره به اشتغال مستقيم حدود 2 هزار و 500 نفر در بخش معدن استان و برآورد سرمايه گذاري با ارزش 200 تا 300 ميليارد تومان در معادن مازندران، گفت: مازندران با 36 درصد ذخيره ذغال سنگ رتبه دوم كشور و با داشتن 40 درصد ذخيره سنگ‌هاي زينتي و گران قيمت و 7 درصد ذخيره پوكه معدني از جايگاه ويژه اي در بخش معدن برخوردار است.

مهدي نژاد با اشاره به وجود 129 معدن در استان مازندران ،‌ گفت : ‌از اين ميزان،‌ 33 معدن غير فعال و نيمه فعال است .

وي حجم استخراج مواد معدني از معادن استان را در 6 ماهه نخست امسال حدود 2 ميليون و 500 هزار تن اعلام و تصريج كرد : ‌اين حجم از مواد شامل 12 نوع ماده معدني است.

رئيس سازمان صنايع و معادن استان اظهار داشت :‌ در سال جاري 6 فقره پروانه بهره برداري اكتشاف صادر شده كه حدود پانصد و 70 ميليون تومان ارزش سرمايه گذاري داشته است. مهدي نژاد كمبود نقدينگي را از مهمترين مشكلات پيش روي بهره برداران معادن استان عنوان كرد.



