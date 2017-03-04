به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر شنبه در مراسم یادواره شهدای شهر برزول و بخش زرین دشت بابیان اینکه شهدا حق بسیار بزرگی بر گردن این کشور و ملت دارند، گفت: موجودیت انقلاب اسلامی مدیون فداکاری‌ شهدا و خانواده‌های آن‌ها است.

وی گفت: زنده نگهداشتن و پاسداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی ایران، جنگ تحمیلی و همچنین شهدای مدافع حرم و در رأس آن‌ها سردار رشید اسلام حاج حسین همدانی از کمترین کارهایی است که می‌توان انجام داد.

امام جمعه نهاوند افزود: امروز دشمن ایران اسلامی باهدف قرار دادن نسل جوان جامعه سعی بر مخدوش کردن چهره ایران اسلامی دارد و بر همه ما واجب است که سیره و عملکرد و اخلاص شهدای گلگون‌کفن را برای فرزندان و جامعه جوان بیان کنیم.

حجت‌الاسلام‌ مغیثی بابیان اینکه موجودیت انقلاب اسلامی مدیون فداکاری‌های شهدا و خانواده‌های آن‌ها است، گفت: گرامیداشت شهدا و بازگو کردن رشادت آفرینی شهدای انقلاب از ضرورت های امروز جامعه است که باید موردتوجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی برای حفظ نهضت و مکتب و فرهنگ عاشورایی هزینه‌های معنوی زیادی خرج کرده که یکی از این هزینه‌های معنوی شهدا هستند.

امام جمعه نهاوند تأکید کرد: برخورداری ایران اسلامی از اقتدار بالا در عرصه‌های مختلف از برکات فرهنگ عاشورا و ایثار شهدا است.

وی شهادت را معامله با خدا دانست و بیان کرد: شهادت به معنای در خط مستقیم ولایت بودن، یقین و بصیرت داشتن، هم‌نشینی با انبیاء و صدیقان و صالحین و رد پذیرش غیر خداست.

حجت‌الاسلام‌ مغیثی در بخش بعدی سخنانش اظهار داشت: حمایت از کشورهای اسلامی از وظایف شرعی ما به‌عنوان مسلمان و قدم نهادن در این راه خواست شهدای گران‌قدر است.

وی با تقدیر از خانواده مدافعان حرم و هم‌رزمان آن‌ها گفت: امروز وظیفه ما حمایت همه‌جانبه از مدافعان حرم است.