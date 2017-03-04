به گزارش خبرنگار مهر، حبیب سلگی ظهر شنبه در جلسه ساماندهی برنامه های تبلیغات اسلامی با بیان اینکه ستاد ساماندهی شونات فرهنگی نیمه دوم اسفند ماه در نهاوند برگزارمی شود، اظهارداشت: بحث و گفتگو پیرامون گرامیداشت و برگزاری سنت حسنه اعتکاف در نهاوند و همچنین سبک زندگی اسلامی در عید نوروز دستورکار این جلسه خواهد بود.

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: درستاد ساماندهی شونات فرهنگی شهرستان نهاوند ۴۰ نفر از مدیران دستگاه های دولتی، امام جمعه، فرماندار، اساتید دانشگاه، معتمدان محلی، روحانیون و اعضای تشکل های مردم نهاد از قبیل هیئات مذهبی، کانون مداحان و مراکز قرآنی عضویت دارند.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند بابیان اینکه ۱۲۰ عنوان برنامه همزمان با ایام فاطمیه در نهاوند برگزار شد، گفت: برگزاری گفتمان‌های سبک زندگی فاطمی و تجمع بزرگ فاطمیون در روز شهادت از برجسته‌ترین این برنامه ها بود.

دبیر گفتمان های دینی نهاوند نیز گفت: در راستای گسترش و توسعه طرح گفتمان های دینی در مدارس دو تفاهم نامه همکاری با اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و سازمان بسیج دانش آموزی نهاوند منعقد شد.

علی ترکاشوند عنوان کرد: به موجب این تفاهم نامه تا پایان سال جاری تعداد ۹۰ گفتمان دینی در ۴۲ مدرسه در مناطق مختلف شهری و روستایی، مساجد و مدارس برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: با برگزاری این تعداد گفتمان شاخص برگزاری گفتمان های دینی مدارس در نهاوند به میزان ۱۰۰ درصد محقق خواهد شد.

ترکاشوند اضافه کرد: گفتمان دینی مدارس از طرح های موفق و تاثیرگذار سازمان تبلیغات اسلامی محسوب می‌شود که نقش بسزایی در جریان سازی گفتمان انقلاب اسلامی در بین نسل سوم انقلاب داشته است.

وی همچنین با بیان اینکه ۱۲۰ عنوان برنامه فرهنگی با حضور ۸۰ مبلغ در ایام فاطمیه در مناطق شهری و روستایی نهاوند اجرا شده است، گفت: در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ویژه‌برنامه‌های عزاداری در ۱۲۰ منطقه شهری و روستایی با حضور مؤمنان و نمازگزاران در مساجد برگزار شد.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: اعزام مبلغان به مساجد، سخنرانی شبکه تبلیغ، برپایی ایستگاه صلواتی، نصب بنر در مناطق و میدان‌های اصلی شهر نهاوند و برگزاری یادواره شهدا از مهم‌ترین برنامه‌های این ایام گزارش شده است.

وی گفت: در راستای تبلیغ و ترویج احکام دین مبین اسلام و تبلیغ آموزه‌های دینی و بیان کرامت و معرفی ابعاد شخصیت وجودی حضرت فاطمه(س) در ایام فاطمیه دوم ۸۰نفر از مبلغان حوزوی تحت نظر اداره تبلیغات اسلامی به مناطق مختلف شهرستان نهاوند اعزام شده اند.

وی افزود: در برنامه اعزام ۲۰ نفر از مبلغان و ۶۰ نفر از مبلغات خواهر حضور داشته و با اداره تبلیغات اسلامی همکاری کرده اند.