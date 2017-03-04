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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

مسئول برنامه سلامت نوروزی وزارت بهداشت؛

مانور سلامت نوروزی ۱۵ اسفند در سراسر کشور اجرا می شود

مانور سلامت نوروزی ۱۵ اسفند در سراسر کشور اجرا می شود

مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از ۲۳۲ هزار و ۱۷۷ مورد بازرسی در طرح سلامت نوروزی خبر داد و گفت: مانور سلامت نوروزی ۱۵ اسفند در سراسر کشور اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید رضا غلامی با بیان اعلام بازرسی ها در بازدید های طرح نوروزی از اول اسفند تا کنون، گفت: بازرسی بهداشت محیطی از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی حساس با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت موادغذایی از جمله نانوایی ها، رستوران ها، اماکن اقامتی، فست فودها و قنادی ها ۱۷۰ هزار و ۶۰۸ مورد بوده است.

وی با بیان اینکه بازرسی بهداشت محیطی از اماکن عمومی حساس با اولویت بهداشت فردی و تجهیزات از جمله آرایشگاه ها و هتل ها و مراکز اقامتی ۴۱  هزار و ۹۴۲ مورد بوده است، افزود: بازرسی بهداشت محیطی از اماکن بین راهی با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت موادغذایی از طریق سنجش با تجهیزات پرتابل بازرسی به تعداد ۵ هزارو ۲۰۱ مورد رسیده است.

مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، ادامه داد: بازرسی بهداشت محیطی از سامانه های آبرسانی ۱۰ هزارو ۸۱۳ مورد بوده و بازرسی بهداشت محیطی با اولویت کنترل دخانیات از مراکز عرضه قلیان نیز ۳ هزار و ۶۱۳ مورد بوده است.

غلامی با بیان اینکه کل بازرسی های انجام شده توسط اکیپ های نوروزی ۲۳۲ هزارو ۱۷۷ مورد بوده است، گفت: در این برنامه کنترل دخانیات و بازرسی از مراکز عرضه قلیان نیز در اولویت برنامه است.

وی افزود: اجرای برنامه مانور سلامت نوروزی نیز در روز پانزدهم اسفند همزمان در سراسر کشور انجام می شود.

مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، گفت: این مانور در تهران با حضور وزیر بهداشت و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی مرتبط و اتاق اصناف کشور و اکیپ های بازرسی بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ایران، شهید بهشتی و البرز از ساعت ۹:۳۰ در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران شروع می شود.

کد مطلب 3923108
حبیب احسنی پور

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