افزایش بودجه عمرانی نقطه قوت بودجه ۹۶ شهرداری اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم نصر اصفهانی پیش از ظهر شنبه در یکصد و هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های برخی از سازمان‌ها با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی همخوانی ندارد، اظهار داشت: این یک ضعف است که باید به درستی مدیریت شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم خارج شدن شهرداری از درآمدهای تک محصولی تصریح کرد: هنوز بسیاری از شهرداری‌ها تنها از راه هزینه‌های دریافتی از پروانه‌های ساخت و ساز کسب درآمد می‌کنند و این روند در آینده برای این نهاد مشکل ساز خواهد شد.

این عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه امروزه شهرداری‌ها فعالیتی مازاد بر وظایف ذاتی خود دارند، اضافه کرد: شهرداری‌ها در حال حاضر در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، بهداشت و درمان، گردشگری و ... ورود پیدا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری به دلیل اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه فعالیت‌های خیریه‌ای را نیز انجام می‌دهد، تصریح کرد: همچنین کمک به خیریه‌ها نیز در ردیف بودجه شهرداری اصفهان وجود دارد.

نصر اصفهانی در خصوص بودجه ۹۶ شهرداری اصفهان نیز ابراز داشت: افزایش سهم بودجه‌ای پروژه‌های عمرانی در بودجه ۹۶ قابل توجه بوده و نقطه مثبت این بودجه به شمار می‌آید.

صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری شهرداری ضروری است

وی توجه به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری شهرداری را نیز ضروری عنوان کرد و گفت: در بودجه ۹۶ به این مهم که مورد توجه اعضای شورای شهر هم بوده است توجه کافی صورت گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزایش بودجه حمل و نقل را نیز از دیگر نقاط قوت بودجه ۹۶ شهرداری اصفهان دانست و بیان داشت: توسعه قطار شهری، توجه به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، احداث معابر شهری، ساخت پارگینگ ها و مسیر های دوچرخه سواری از جمله برنامه هایی است که برای آنها در بودجه سال آتی مبالغی در نظر گرفته شده است.

وی همچین با اشاره به اینکه زیباسازی‌ها در سطح شهر اصفهان باید مطابق با همه سلیقه شهروندان باشد، تاکید کرد: باید فعالیت‌ها به گونه‌ای انجام شود که حساسیت برانگیز نباشد.

نصر اصفهانی در ادامه با انتقاد از برخی از خرابی‌های موجود در خیابان‌های اصفهان گفت: این وضعیت در شان مردم اصفهان نیست و باید ساماندهی شود.