ارتقاء سطح کیفیت زندگی هدف اجرای طرح بازآفرینی پایدار شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفری در نخستین جلسه ستاد بازآفرینی پایدارشهری محدودها و محلات هدف شهری که عصر شنبه در سالن میرزای شفتی شهرستان شفت برگزار شد، اظهار کرد: این ستاد در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی برگزار می شود.

وی بازآفرینی را توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در محدودها و محلات هدف دانست و افزود: اجرای این طرح به منظور ارتقاء کیفیت سطح زندگی است.

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به اجرای طرح های جامع شهری و طرح هادی روستایی، گفت: در اجرای طرح بازآفرینی شهری علاوه بر کمیت به دنبال کیفیت هستیم.

وی به نقش همه دستگاه های اجرایی در اجرای این طرح در سطح شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: این طرح دارای پنج پهنه بوده که باید به آن توجه شود.

صفری با بیان اینکه بافت فرسوده شهری یکی از این پهنه ها محسوب می شود، تصریح کرد: درباره شهرستان شفت در این زمینه در سال های گذشته هم محدوده مصوب وجود دارد هم ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه از ۵۲ شهرگیلان ۲۰ شهر دارای محدوده مصوب هستند، یادآورشد: از این میان دو شهر مربوط به شهرستان شفت در بخش مرکزی و احمدسرگوراب است.

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی گیلان ادامه داد: یکی از مزایای اجرای این طرح تخفیف ۵۰ درصدی عوارض و صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری به متقاضیان و همچنین پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی به هر واحد مسکونی با سود ۱۸ درصد بوده که ۱۰ درصد آن را دولت بازپرداخت و هشت درصد باقیمانده از سوی متقاضی پرداخت می شود.

وی به افزایش سقف سهمیه استان گیلان به چهار هزار واحد مسکونی اشاره کرد و افزود: با اطلاع رسانی دقیق و به موقع می توانیم از این پتانسیل برای بهسازی بافت های فرسوده در سطح شهرستان شفت بهره گیری کنیم.

زندگی ۲۰درصد جمعیت کل کشور در سکونت گاه های غیررسمی

صفری سکونت گاه های غیررسمی را پهنه دوم این طرح دانست و گفت: متاسفانه در حاشیه شهرها شاهد وجود چنین سکونت گاه های هستیم.

وی با بیان اینکه ۲۰درصد از کل جمعیت شهری کشور در این سکونت گاه ها زندگی می کنند، تصریح کرد: وجود این سکونت گاه ها می تواند عواقب نامناسب شهرسازی، اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشته باشد.

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به اینکه پهنه سوم این طرح محدودهای تاریخی و بافت های قدیمی در شهرها است، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح می توانیم در این حوزه نیز شاهد انجام اقدامات مناسبی شویم.

به گفته این مسئول پهنه شهری با پیشینه روستایی و پهنه های دارای ناسازگاری شهری همانند زندان ها، پایانه های حمل و نقل و مشاغل سخت نیز دو پهنه دیگر این طرح بوده که هرکدام دارای یک سازو کار و دستورالعمل های متفاوتی است.

وی با تأکید براینکه اجرای این طرح هیچ بار اضافه ای از نظر اعتبارات بر دوش کمیته برنامه ریزی شهرستان تحمیل نمی کند، یادآورشد: با اعتبارات اختصاص یافته به اجرای این طرح می توانیم در سایه تعامل و همکاری همه دستگاه ها درجهت توسعه، عمران و آبادانی شهرستان شفت گام موثرتری برداریم.