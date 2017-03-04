۸۰۰ هزار هکتار از اراضی دولتی همدان سنددار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار خزایی ظهر شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران سیاست اصلی اجرای برنامه ها در هفته منابع طبیعی را افزایش مشارکت مردمی در راستای حفظ منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: همزمان با هفته درختکاری ۵۰ هزار اصله نهال بین مردم استان همدان توزیع خواهد شد.

وی احیا و بازسازی معادن متروکه را از برنامه‌های مهم این مجموعه عنوان کرد و بابیان اینکه باید عوامل تخریب سرزمینی را به حداقل رساند، گفت: حفاظت و احیاء جنگل‌ها و مراتع از موضوعات مهم در دستور کار این حوزه است.

خزایی توانمندسازی جوامع جنگلی و بهره‌برداران از عرصه منابع طبیعی را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و افزود: بحث آموزش در این بخش یکی از موضوعات مهم است چراکه باید نحوه استفاده از عرصه‌های جنگلی آموزش داده شود.

لازمه حفاظت از منابع طبیعی تثبیت مالکیت اراضی است

وی با بیان اینکه لازمه حفاظت از منابع طبیعی تثبیت مالکیت اراضی است، اظهار داشت: با عبور از مراحل تهیه نقشه، چاپ آگهی و رسیدگی به اعتراضات اقدام به اخذ سند برای اراضی دولتی می‌شود که تاثیر بسزایی در حراست از اراضی ملی و دولتی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی دولتی همدان سنددار شدند که این امر در راستای حراست از اراضی اقدام مناسبی است.

وی با اشاره به اهمیت جنگل‌ها و افزایش‌ آن‌ها، عنوان کرد: گونه‌های گیاهی زیادی در استان همدان رویش دارند که نقش مهمی در حفاظت منابع آبی استان داشته‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه سفره آب زیرزمینی وابسته به پوشش گیاهی است، ادامه داد: اگر پوشش گیاهی سطح زمین مناسب نباشد سفره آب زیرزمینی نیز وجود نخواهد داشت.

وی استفاده نادرست از آب‌ها را یکی از خطرناک‌ترین اقدامات دانست و گفت: در بحث آبخیزداری یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار مطالعه توجیهی داشته‌ایم.

خزایی با اشاره به انجام ۶۷۳ هزار هکتار مطالعه تفصیلی و اجرایی و ۲۷۳ هزار هکتار عملیات اجرایی یادآور شد: ۲۱۰ متر مکعب کنترل روان‌آب در استان همدان انجام شده است.

آموزش و ترویج در راستای مشارکت‌های مردمی

وی افزود: بیشترین هدف ما آموزش و ترویج در راستای مشارکت‌های مردمی است چراکه با کمک مردم می‌توان به اهداف نهایی دست یافت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه حفظ و احیاء منابع طبیعی نیازمند تخصص است، عنوان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی در سال ۸۷ در همین راستا تشکیل شد.

وی یکی از بحث‌های حفاظت از منابع طبیعی را حفاظت فیزیکی دانست و گفت: یگان حفاظت از منابع طبیعی اقدامات خوبی در راستای مقابله با زمین‌خواری و برخورد با متخلفان داشته است.

خزایی با اشاره به آتش‌سوزی اراضی ملی نیز افزود: آتش‌سوزی در اراضی به راحتی رخ می‌دهد و تنها راهی که می‌توان آتش‌سوزی اراضی را کاهش داد فرهنگ‌سازی و آموزش است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر برنامه‌ها و اقدامات خوبی در راستای کنترل و اطفاء حریق در اراضی انجام شده است، عنوان کرد: بسیاری از بهره‌برداران اطلاعات کافی از اهمیت منابع و اراضی ملی ندارند که این موضوع نیازمند آموزش است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با اشاره برنامه‌های هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، گفت: هفته منابع طبیعی از ۱۵ اسفندماه آغاز شده و تا ۲۱ اسفند نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ها با شعار هفته «همیار طبیعت باشیم» آغاز خواهد شد، گفت: اگر عرصه‌های منابع طبیعی را احیا نکنیم و در حفظ آن نیز کوشا نباشیم باید بهای زیادی برای احیا آن‌ها پرداخت کنیم.