به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی عصر شنبه در جلسه شورای اداری لرستانی با بیان اینکه سهم دانشگاه ها در تربیت نیروهای فنی و حرفه ای ناچیز است اظهار داشت: سهم نیروهای فنی در جامعه حدود ۱۷ یا ۱۸ درصد است که با این وضعیت باید در رشته های دانشگاهی، بازنگری صورت بگیرد.

۶۰۰ رشته دانشگاهی بازنگری شد

وی ادامه داد: ما در جامعه نیروهای کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری داریم اما بخش مهارتی ما ضعیف است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این کمبود یک نقص محسوب می شود، گفت: توجه به آموزش های فنی و حرفه ای از اولویت های ما است و باید در رشته های دانشگاهی، بازنگری صورت بگیرد.

فرهادی اضافه کرد: در دولت تدبیر و امید ۶۰۰ رشته دانشگاهی بازنگری شده و توجه ویژه ای به رشته های عملی، مهندسی، هنر، دوره های کارورزی و ...شده است.

وی ادامه داد: این کارها امسال به صورت عملی آغاز شده است و برخی دانشگاه ها نیز در این زمینه فعالیت می کنند.

وزیر علوم با اشاره به اینکه دانشگاه های ما باید ماموریت گرا شوند، گفت : آموزش عالی باید جهت دار شود و رشته های تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه باشند.

تحصیل ۵۱ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاههای کشور

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف وزارت علوم در خصوص بین المللی کردن دانشگاه ها نیز افزود: یکی از هدف های اصلی ما بین المللی کردن دانشگاه هاست و خوشبختانه پس از برجام و تلاش های حوزه سیاست خارجی بسیاری از مشکلات ما در این بخش، حل شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۱ هزار دانشجوی خارجی در کشور مشغول به تحصیل هستند که طی سه تا چهار سال اخیر جذب شده اند هرچند که در برابر جمعیت بیش از ۴ میلیون دانشجو، جمعیت زیادی نیست اما تفاهم نامه های زیادی در خصوص اجرای دوره های مشترک، تحقیقات مشترک، فعالیت شرکت های دانش بنیان و ...نیز در حال انجام است.

وزیر علوم تحقیات و فناوری اظهار کرد: در همین راستا و با هدف تکمیل چرخه علم و فناوری در همین دوره نیز ۴۱۷ میلیون دلار کالا از شرکت های دانش بنیان به خارج از کشور صادر شده است.

همکاری ۹۵ دانشگاه با صنایع نظامی

فرهادی گفت: طی سفر رئیس جمهوری به فرانسه طی پروژه جندی شاپور بیش از ۱۴۰ پروژه تحقیقاتی بین ما و دانشگاه های فرانسه و اتحادیه اروپا، منعقد شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۵ دانشگاه ما با صنایع نظامی و دفاعی در حال همکاری های تحقیقاتی و پژوهشی هستند تا برخی مشکلات حوزه های نظامی و دفاعی، برطرف شوند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: خوشبختانه در حوزه نفت هم پس از موفقیت ما در افزایش برداشت و صادرات نفت نیز ۳ شرکت بزرگ فعال در حوزه نفت نیز با دانشگاه های ما در خصوص ۱۲ محصول پایین دستی نفت، قرارداد همکاری منعقد کردند.

فرهادی عنوان کرد: ارتقا کیفیت و توسعه رشته های میان رشته ای از اولویت های مهم وزارت علوم در خصوص جامعه نگر بودن دانشگاه است.

وی همچنین در خصوص وضعیت مسکن مهر اطراف دانشگاه لرستان نیز گفت: دانشگاه برای فضاهایی از جمله خوابگاه و امکانات رفاهی و ورزشی به این فضا نیاز دارد که باید همکاری و تعامل لازم برای تهیه و استفاده از این فضاها در دستور کار قرار بگیرد.