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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۷

بزرگداشت شهدای دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود

بزرگداشت شهدای دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود

سرپرست اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علمی کاربردی گفت: دومین مراسم بزرگداشت خانواده شهدای دانشجوی این دانشگاه ۱۹ اسفندماه در مشهد مقدس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، حسین حسن‌زاده گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکنون افتخار تقدیم ۸۱ شهید را به نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد که ۲۸ نفر از این دانشجویان شهید از شهدای مدافع حرم بودند.

وی افزود: هدف اصلی برگزاری این مراسم، تکریم خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

سرپرست اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: این مراسم با حضور ۲۶۰ نفر از خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه برگزار خواهد شد.

دکتر حسن زاده اظهار داشت: برگزاری این مراسم مقدمه برگزاری اولین کنگره شهدای دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال آینده است.

کد مطلب 3923129

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