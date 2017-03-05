بزرگداشت شهدای دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، حسین حسن‌زاده گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکنون افتخار تقدیم ۸۱ شهید را به نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد که ۲۸ نفر از این دانشجویان شهید از شهدای مدافع حرم بودند.

وی افزود: هدف اصلی برگزاری این مراسم، تکریم خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

سرپرست اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: این مراسم با حضور ۲۶۰ نفر از خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه برگزار خواهد شد.

دکتر حسن زاده اظهار داشت: برگزاری این مراسم مقدمه برگزاری اولین کنگره شهدای دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال آینده است.