فراخوان یک میلیون بنز به دلیل نقص فنی

عصر ایران نوشت: گروه صنعتی دایلمر اعلام کرده که خودروهای جدید مرسدس بنز در سراسر جهان با ریسک خطر آتش‌سوزی مواجه هستند و تا کنون ۵۱ مورد از آن گزارش شده است.

کمپانی آلمانی فراخوان یک میلیون از جدیدترین خودروهای خود را آغاز و اعلام کرده تا کنون هیچ جراحت یا مرگی در خصوص این آتش‌سوزی‌ها گزارش نشده است.

بنز اعلام کرده مشکل در این خودروها به یک فیوز معیوب مرتبط است. در بازار آمریکا مراحل بازیابی و تعمیر اجرایی خواهند شد و خودروهای فروخته نشده در نمایندگی‌ها نیز مورد بررسی دوباره قرار خواهند گرفت.

سخنگوی بنز در این خصوص گفت: هیچ وسیله نقلیه جدیدی به فروش نخواهد رسید تا معضل فیوز آن برطرف شده و خودروها به فیوزهای جدید مجهز شوند.

از میان خودروهای فراخوان شده حدود ۳۰۷ هزار و ۶۲۹ دستگاه در آمریکا وجود دارند. با این وجود مرسدس با این سرعت فراخوان خود در دیگر کشورها را اعمال نکرده است و احتمالا به زمان بیشتری نیاز دارد. آمریکا در کنار چین و آلمان یکی از سه بازار بزرگ مرسدس- بنز به شمار می‌آید.

سخنگوی مرسدس بنز اعلام کرده که از میان ۵۱ گزارش آتش‌سوزی بنز ۳۰ نمونه در آمریکا گزارش شده است.

این فراخوان در خصوص مدل‌های جدید مرسدس به ویژه ساخته شده‌های سال ۲۰۱۷ است. مرسدس و دایلمر اعلام کرده‌اند که اطلاع رسانی تفکیکی خود را از اواخر ماه مارس در آمریکا اعلام خواهند کرد. البته آنها در خصوص اطلاع رسانی به صاحبان جدیدترین‌های بنز در دیگر کشورها اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

به گزارش اتونیوز کمپانی مادر دایلمر نیز در این خصوص افزود که شاید این اتفاق برای برخی از مدل‌های ویژه کلاس E، CLA و GLC ساخته شده بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ رخ دهد. تمام خودروهای فراخوان بین یک فوریه ۲۰۱۴ تا ۱ فوریه ۲۰۱۷ ساخته شده اند.