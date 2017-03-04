  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۴۶

مدیرکل کانون پرورش فکری خراسان شمالی:

اکران فیلم‌های دهمین جشنواره پویانمایی از فردا آغاز می‌شود

اکران فیلم‌های دهمین جشنواره پویانمایی از فردا آغاز می‌شود

بجنورد- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی گفت: همزمان با سراسر کشور فیلم‌های دهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی در کانون نمایش استان از فردا یک‌شنبه اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این اداره کل، منیره صادقی اظهار کرد: بر اساس جدول اعلام‌شده، برنامه نمایش آثار شرکت‌کننده در دهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در خراسان شمالی اعلام شد.

وی افزود: دانش‌آموزان مدارس و همچنین دانشجویان و عموم علاقه‌مندان به هنر پویانمایی می‌توانند روزهای ۱۵ تا ۱۹ اسفندماه جاری به تماشای فیلم‌های بخش مسابقه ایران، دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی در  کانون نمایش خراسان شمالی  بنشینند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بابیان این‌که سیانس صبح اکران فیلم‌ها ویژه مدارس است، بیان کرد: فیلم‌های منتخب هرروز در سه سیانس به نمایش درمی‌آید، یک سیانس صبح و دو سیانس نیز بعدازظهر به اجرا درمی‌آید.

صادقی تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره فراهم‌سازی بستری مناسب برای تبادل تجربیات، کشف توانمندی‌ها و استعدادها و همچنین امکان تماشای آثار فاخر این جشنواره بین‌المللی برای کودکان و نوجوانان تمام استان‌ها است.

وی ادامه داد: کانون پرورش فکری پیش‌ازاین باهدف حمایت از تولید آثار و نمایش‌های ارزشمند اقدام به راه‌اندازی کانون نمایش کرد تا کودکان و نوجوانان سراسر کشور بتوانند در مکانی ویژه، فیلم‌های مخصوص به خود را تماشا کنند.

کد مطلب 3923137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها