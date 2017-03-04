به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این اداره کل، منیره صادقی اظهار کرد: بر اساس جدول اعلام‌شده، برنامه نمایش آثار شرکت‌کننده در دهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در خراسان شمالی اعلام شد.

وی افزود: دانش‌آموزان مدارس و همچنین دانشجویان و عموم علاقه‌مندان به هنر پویانمایی می‌توانند روزهای ۱۵ تا ۱۹ اسفندماه جاری به تماشای فیلم‌های بخش مسابقه ایران، دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی در کانون نمایش خراسان شمالی بنشینند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بابیان این‌که سیانس صبح اکران فیلم‌ها ویژه مدارس است، بیان کرد: فیلم‌های منتخب هرروز در سه سیانس به نمایش درمی‌آید، یک سیانس صبح و دو سیانس نیز بعدازظهر به اجرا درمی‌آید.

صادقی تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره فراهم‌سازی بستری مناسب برای تبادل تجربیات، کشف توانمندی‌ها و استعدادها و همچنین امکان تماشای آثار فاخر این جشنواره بین‌المللی برای کودکان و نوجوانان تمام استان‌ها است.

وی ادامه داد: کانون پرورش فکری پیش‌ازاین باهدف حمایت از تولید آثار و نمایش‌های ارزشمند اقدام به راه‌اندازی کانون نمایش کرد تا کودکان و نوجوانان سراسر کشور بتوانند در مکانی ویژه، فیلم‌های مخصوص به خود را تماشا کنند.