مهمترین چالش اقتصادایران ایجادسالانه یک میلیون و۲۰۰هزارشغل است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری بعدازظهر شنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: چالشهای مهمی برای اقتصاد ایران وجود داشت و بیکاری در استانهای مختلف یکی از این چالشها است.

وی بیان داشت: نزخ بیکاری ۱۲ درصد است که در برخی از استانها تا ۳۰ درصد هم نرخ بیکاری وجود دارد.

جهانگیری اظهار داشت: اقتدار اقتصادی به عنوان مهمترین مولفه اقتدار است و کشور ما باید به عنوان مولفه اقتدار جایگاه خوبی داشته باشد.

وی تصریح کرد: در راستای اقتدار اقتصادی سیاستهای خوبی تدوین شده است که اقتصاد مقاومتی مهمترین محور این امر است.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دولت با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اجماع همه نیروها حول یک سیاست، کشور را به نقطه مطلوب رسانده است.

۷۵۰۰واحد راکد در کشور فعال شد

جهانگیری اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید به همت همه مسئولین هفت هزار و ۵۰۰ واحد راکد فعال شد.

وی بیان داشت: چک برگشتی، بدهی مالیاتی و بدهکاری به تامین اجتماعی از جمله مشکلات این واحدها بود که برای رفع این مشکلات باید دستورالعمل تدوین می شد.

جهانگیری افزود: تاکنون۲۲ هزار واحدتولیدی در کشور تسهیلات دریافت کرده اند که بخشی از این واحدها تحت پوشش صنعت، معدن تجارت و بخشی نیز تحت پوشش جهاد کشاورزی هستند.

وی تصریح کرد: همچنین پنج هزار و ۴۰۰ واحد نیز مشکل تکمیل داشتند که تاکنون پنج هزار واحد تکمیل شده اند.