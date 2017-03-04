به گزارش خبرنگار مهر، کمال خالق‌ پناه ظهر روز شنبه ۱۴ اسفند ماه در نشست و سخنرانی پیرامون حاشیه‌ نشینی در سنندج که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، گفت: تعاریف مفهومی، تجربی و نظری بسیار متمایزی از واژه حاشیه‌ نشینی و سکونت گاه‌ های غیر رسمی بیان شده که هیچ کدام مناسب برای آن نبوده است.

وی افزود: در تعاریف اشتباهی که از کلمات ارائه شده برای سکونت گاه های غیر رسمی بیان شده است از طرفی آن را محلی برای رشد آسیب‌ های اجتماعی و از طرف دیگر سکونت گاهی برای زندگی اقشار مختلف لحاظ می‌کند که این یک تمایز در تعریف کلمات است.

عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان با بیان اینکه افراد ساکن در مناطق حاشیه شهر طرد شده از توسعه هستند، اظهار داشت: مفهوم حاشیه‌ نشینی در حاشیه‌ بودن گروهی از افراد جامعه و محرومیت از بعضی حقوق های شهروندی است و اینکه توسعه همگانی کشور شامل حال افراد در حاشیه شهر نمی شود.

خالق پناه گفت: اسکان غیر رسمی در جامعه ما به معنای فقر کامل نیست و هر فقیری در اسکان غیر رسمی زندگی نمی‌کند حتی ممکن است در مرکز شهر بیشترین تعداد فقرا زندگی کنند.

وی افزود: از دیدگاه جامعه‌ شناسان در حاشیه‌بودن از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به ترتیب طرد شدن، انگ، سرکوب و استثمار را به دنبال دارد.

عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان اظهار داشت: به حداکثر رساندن استثمار اقتصادی و به حداقل رسیدن تماس اجتماعی مردم حاشیه نشین با مرکز شهر دو محصول چشمگیر در حاشیه‌ بودن است.

وی با بیان اینکه حاشیه‌ نشینی محصول نظام سرمایه‌ داری است، گفت: نظام سرمایه‌ داری موجب رشد حاشیه‌ نشینی می شود و به دلیل اینکه بیشتر فقرا در این مناطق زندگی می‌ کنند باید روشی در نظر گرفته شود تا افراد حاشیه نشین از نظام سرمایه‌ داری جدا شوند.