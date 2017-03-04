ششمین جشنواره ملی اسباب بازی دوم فروردین در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید وزیری نژاد روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن اجتماعات قائم برگزار شد اظهارداشت: ششمین جشنواره ملی و بین المللی بازی و اسباب بازی امسال نیز با برنامه ریزی منسجم و گسترده ای که انجام شده است در قزوین برگزار می شود.

وی بیان کرد: در ۵ دوره گذشته این رویداد مهم با استقبال خوب مردم و خانواده ها روبرو شده و نظرسنجی ها بیانگر آن است که هر سال استقبال عمومی بویژه کودکان روبه افزایش بوده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین تصریح کرد:امسال جشنواره بازی واسباب بازی ازدوم تا ۱۰ فروردین ماه درمجموعه تاریخی سعدالسلطنه برگزار خواهد شد که اسباب بازی های ۳۱ استان کشور در بخش داخلی و در حوزه بین الملل نیز عروسک و اسباب بازی ۳۰ کشور دنیا عرضه خواهد شد.

وزیری نژاد یادآورشد: این رویداد در کنار جشنواره سوغات و صنایع دستی استان می تواند یک مجموعه ارزشمند را برای گردشگران مهیا کند تا اوقات خوشی در ایام نوروز سپری کنند.

وی تصریح کرد: ۹۰ غرفه آموزشی، فرهنگی، فروشگاهی، بازی و سرگرمی در جشنواره بین المللی بازی و اسباب بازی پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین بیان کرد: همچنین غرفه کارگاهی ساخت عروسک برای آموزش کودکان پیش بینی شده که برپایی کارگاه سفال، قصه گویی، خلاقیت، شهرگشت، نقاشی کودکان و سلامت از دیگر برنامه های این جشنواره است.

وی اضافه کرد: در حوزه بازی ها نیز دو قسمت در مجموعه تدارک دیده ایم که بازی های بومی و محلی گذشته از ۵ استان گیلان، گلستان، زنجان، ایلام و لرستان بازیهای محلی خود را ارائه می کنند.

وزیری نژاد یادآورشد:این بازی ها به صورت کتاب وکتابچه نیز چاپ و منتشر خواهد شد وبافعال کردن گروه بازی های بومی و محلی استان در هر روز ۵ بازی و جمعا ۵۰ بازی محلی ارائه خواهد شد.

وی گفت: در بخش جنگ های شاد و بانشاط ۵۰ برنامه جنگ و برنامه صحنه ای پیش بینی شده که نمایش های استانی و کشوری، از سوی هنرمندان شاخص در قالب نمایش های آموزش شهروندی اجرا می شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین یادآورشد: محور نمایش ها با موضوع ترافیک، پسماند، نظافت شهری، روفت و روب شهری، ایمن سازی جامعه، رفتار با والدین، اخلاق در خانواده، به عنوان محور نمایشها لحاظ شده است.

وی گفت: همچنین برنامه خیمه شب بازی، خان بابا، عروسک های استانی، عروسک های غول پیکر از استان البرز، عروسک شکرستان در سفره هفت سین در بنای تاریخی سعدالسلطنه برپا می شود.

وزیری نژاد یادآورشد: رادیو نمایشگاه، سفره هفت سین، حضور گروه فیتیله، خاله نرگس از دیگر برنامه های پیش بینی شده در جشنواره امسال است.

وی تصریح کرد: برپایی ۲۵ غرفه نمایشگاهی در محوطه شترخان و غرفه های آموزشی برای خانواده ها، آموزش کودکان، برنامه های نورافشانی هم در این جشنواره تدارک دیده شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین تصریح کرد:بزرگترین جشنواره نوروزی در وسعت ۲ هکتار باحضور سفرای کشورهای خارجی و خانواده آنها و میهمانان استانهای کشور در فروردین ماه رقم خواهد خورد.

وی گفت: از شورای ترافیک خواسته ایم خیابان دسترسی به محل برگزاری جشنواره دو طرفه شود که تیزر و پوستر جشنواره هم آماده شده که در تورهای گردشگری توزیع خواهد شد.

وزیری نژاد اظهارداشت: از فرصت جمعیت ۱۰ میلیون نفری در تهران و استان البرز باید استفاده کنیم که امسال با دستور شهردار۵۰ بیلبرد در اتوبانها، شهرهای تهران، البرز، کرج اختصاص داده شده است.

وی اضافه کرد:از همه ابزارهای تبلیغی استفاده می کنیم تا جشنواره امسال بخوبی برگزار شود و قزوین را به عنوان مقصد گردشگری تبدیل کنیم که در این مسیر با معرفی خیابان سپه، سعدالسلطنه، چهل ستون، چهار انبیاء و امامزاده حسین(ع) و موزه تاریخی دکتر صالحی با اشیاء نفیس برای اولین بار تلاش می کنیم تا قزوین به مقصد گردشگری تبدیل شود.

وی گفت: از ظرفیت شبکه ملی برای تبلیغ استفاده خواهیم کرد و صداوسیمای استان، رسانه های محلی، رادیو شهر، از ظرفیت های بسیار ارزشمندی است که در جشنواره مورد استفاده قرار خواهیم داد.

دومین جشنواره عکس قزوین

وزیری نژاد بیان کرد: دومین جشنواره ملی عکس قزوین در کنار جشنواره اسباب بازی برگزار خواهد شد که در این جشنواره ۴۴۰ عکاس از ۲۳ استان ثبت نام کرده اند که در نهایت ۶۰ عکاس برگزیده خواهند شد.

وی بیان کرد: از۶۰ عکاس شاخص استان و کشور دعوت خواهد شد تا در روزهای ۶، ۷ و هشتم فروردین میهمان استان باشند و در سه بخش عکاسی قزوین امروز، قزوین دیروز، جشنواره بازی و اسباب بازی آثار خود را ارائه خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین تصریح کرد: در ۴ فصل عکاسی از قزوین صورت خواهد گرفت و در تابستان، بهار، زمستان و پاییز عکاسی خواهد شد و ۱۰ محور آثار تاریخی برای قزوین دیروز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: تمامی آثار عکاسان در یک کتاب منتشر خواهد شد و مجموعه کتابهای دوره اول و دوم در کنار عکس های جدید ارائه خواهد شد.

وزیری نژاد اظهارداشت: دو قطعه ویدئو کلیپ توسط هنرمندان برجسته کشور شهداد روحانی و استاد علیرضا قربانی در دو قطعه موسیقی ۵ دقیقه ای در دست ساخت است که بر روی آن تصاویر دیدنی های قزوین قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: یک کار دیگر در این عرصه تهیه کلیپ های یک دقیقه ای با عنوان هفت اثر و هفت هنرمند که در آن هفت بنای تاریخی معرفی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین تصریح کرد: همچنین با استفاده از شخصیتهای برجسته هنری کشور از جمله استادمشایخی، پرویز پرستویی، جعفر دهقان و داریوش ارجمند بناهای تاریخی استان را معرفی خواهیم کرد.

وی گفت: فرهنگ سازی برای توجیه رانندگان تاکسی و اتوبوسها و اصناف می تواند در معرفی قزوین موثر باشد که در این راستا نیز باید دوره های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

وزیری نژاد یادآورشد:ازظرفیت های رسانه های گروهی استان برای معرفی قزوین استفاده خواهیم کردوامیدواریم فعالان این عرصه در این جشنواره نیز با ما همکاری کنند.

وی اضافه کرد: تامین پارکینگ برای مسافران نوروزی از مهمترین چالش هاست که بدلیل ظرفیت محدود در محل برگزاری جشنواره نمی توان به همه نیازها پاسخ داد و در این راستا در خیابان عبیدزاکان در محدوده حمام قجر یک هزار مترمربع زمین برای توقف ۵۰۰ دستگاه در روز پیش بینی شده است که می تواند کمک مسافران باشد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین اظهارداشت: راه اندازی سایت مجازی اسباب بازیهای قدیمی از دیگر برنامه های پیش بینی شده است که برای علاقمندانی که مایل به ارائه اسباب بازیهای خود هستند پس از تایید در این جشنواره میتوانیم با ثبت مشخصات کامل صاحب اسباب بازی آن را در موزه نگهداری کنیم.

وی بیان کرد: با آسیب شناسی جشنواره های گذشته ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت جشنواره های قبلی تلاش می کنیم امسال شرایط بهتری را برای جشنواره ایجاد کنیم تا خاظرات خوشی در ایام نوروز برای گردشگران فراهم شود.

وزیری نژاد گفت: ۹۰ درصد برنامه های جشنواره بازی و اسباب بازی با استفاده از نیروهای بومی و محلی مدیریت و اجرا می شود و با این کار زمینه اشتغال برای هنرمندان استانی نیز فراهم خواهد شد.

