برداشت ایران و قطر از پارس جنوبی تا اوایل سال ۹۶ برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری بعدازظهر شنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: در سال ۹۲ قطر دو برابر کشور ما از این میادین برداشت می کرد.

وی بیان داشت: همچنین در سال جاری ۱۲ پتروشیمی در نقاط مختلف کشور تکمیل و به بهره برداری رسید.

جهانگیری اظهار داشت: در سال ۹۲ کشور ۶ .۲ میلیون تن گندم وارد کرد که در سال جاری توانستیم تولید گندم را در کشور به سه میلیون تن بیش از نیاز برسانیم.

وی با بیان اینکه کشور در عرصه های مختلف رشد داشته است، گفت: رسالت همه ما این است که کشور را در مسیر توسعه قرار داده و در جنبه های مختلف رشد دهیم.

جهانگیری اظهار داشت: باید شرایط را برای رشد جوانان ایجاد کرده و برای رشد و شکوفایی نسل جوان بستر سازی کنیم.

وی افزود: در این استان نیز ایجاد اشتغال با تولید و سرمایه گذاری میسر می شود و باید از ظرفیتهای مختلف استان در این راستا استفاد کرد.