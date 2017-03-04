به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز، با تصویب بند الحاقی به تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، وزارت ارتباطات را مکلف کردند، بخشی از هزینه فروش اینترنت را به طرح پزشک خانواده و طرح‌های درمانی مرتبط اختصاص دهد.

براساس این بند الحاقی «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ ده (۱۰)ریال از شرکت‌های فروشنده أخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند تا به‌منظور اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا صعب‌العلاج هزینه شود.»