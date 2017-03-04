امنیت اتحادیه اروپا به ثبات ترکیه وابسته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، وزیر خارجه و تجارت مجارستان در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت که امنیت اتحادیه اروپا وابسته به ثبات ترکیه است.

بر اساس این گزارش، «پیتر سیارتو» که این سخنان را در آستانه برگزاری پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی ترکیه – مجارستان مطرح می کرد، گفت که کشورش به پذیرش پناهجویان از سوی ترکیه احترام می گذارد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود تاکید کرد که مجارستان بر موضوع پرداخت هزینه های توافق شده مربوط به میزبانی از پناهجویان توسط اتحادیه اروپا به ترکیه اصرار دارد.

وزیر خارجه مجارستان با اذعان به اینکه اتحادیه اروپا در یافتن راه حلی مشترک در خصوص موضوع پناهجویان ناتوان مانده، گفت: مجارستان ماه ها صبر کرده تا بلوک (اتحادیه اروپا) راه حلی مشترک بیابد. هرچند، ما خود ما نیز باید قدم هایی پس از آن بر می داشتیم.

گفتنی است مجارستان از جمله کشورهایی بود که در اوج دوران بحران ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا، با همکاری جمهوری چک، لهستان و اسلواکی در قالب اتحاد «گروه شرکای ویشگرد» حفاظ های امنیتی مرزهای خود را در جهت جلوگیری از ورود آنها به داخل خاک این کشور تقویت کرد.