به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز در بازدید از ستاد مردمی رسیدگی به امور و کمک به زندانیان نیازمند دیه نسبت به فرهنگسازی عمومی برای کمک به آزادی زنان زندانی جرائم غیر عمد گفت : حمایت از خانواده های زندانیان و توانمند سازی آنان و کمک به آزادی زنان زندانی غیر عمد از دغدغه های این معاونت است.

مولاوردی با اشاره به برنامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای حمایت از زنان سرپرست خانوار زندانیان جرائم غیر عمد افزود: در یکسال گذشته طبق تفاهم نامه ای با انجمن حمایت از خانواده های زندانیان تلاش کردیم تا با بررسی وضعیت خانواده های زندانیان حمایت و توانمند سازی اقدام لازم صورت گیرد و طبق تفاهم نامه آتی با ستاد دیه کشور تمرکز و برنامه ریزی برای کمک به آزادی زنان زندانی جرائم غیر عمد و بازگشت انها به کانون خانواده هایشان در همکاری مشترک و هم افزایی مناسب صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیر عمد گفت: مردم ثابت کرده اند که همواره در کمک به امور خیر پیشگام هستند و مسئولان نیز می توانند در همراهی با مردم به تقویت فرهنگ بخشش و ایثار کمک کنند ، و لذا پیشنهاد می کنم تا در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر و بهار طبیعت برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد قدم برداریم و در این حرکت معاونت امور زنان و خانواده پیشقدم خواهد شد.

در این دیدار سعدالله جولایی رییس ستاد دیه کشور با اشاره به نقش این ستاد درترویج فرهنگ بخشش و حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیر عمد گفت: به دلایل عدیده امروزه افرادی در زندانها هستند که مستحق چنین شرایطی نمی باشند و این مسئولیت همه ما به عنوان خادمان ملت است که برای آزادی این افراد و بازگشت آنها به کانون خانواده و جامعه تلاش کنیم، و اهتمام مسئولان در این مسیر موجب می شود تا برای فرهنگسازی و اعتماد عمومی جهت حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد قدم های موثری برداشته شود.

گفتنی است در این بازدید گزارشی از وضعیت زنان زندانی بنابر تفکیک شرایط و جرائم موضوعی و مشکلات آنها ارایه شد.