شرکت بیش از ۲۶۰۰ نفر از دختران تهرانی در اردوهای تفریحی-آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه عطائی با اشاره به اهمیت مدیریت اوقات فراغت دختران در خانواده، گفت: برخورداری از خانواده های کارآمد و متعالی در جامعه مستلزم توجه ویژه به بانوان و دختران در خانواده است و دختران جوان ما، مادران آینده و تربیت کننده نسل فردای جامعه است و برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش و توان افزایی این قشر در قالب گذران اوقات فراغت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه اداره کل امور بانوان شهرداری تهران برنامه ریزی هایی در خصوص گردشگری و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و دانش آموزان دختر را در دستور کار قرار داده است، گفت: گذران اوقات فراغت به بخشی از توانایی های دختران مجال بروز می دهد و دختران از این طریق به استعدادها و توانمندی های نهفته خود پی می‌برند و درنهایت منجر به تقویت هویت جمعی می شود.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در ادامه با اشاره به برگزاری اردوهای دانشجویی و دانش آموزی با همکاری ستاد گردشگری، گفت: این اردوها از نیمه دوم آذرماه آغاز شده است و دختران دانش آموز و دانشجو در این اردوها شرکت و از مراکز فرهنگی گردشگری پایتخت بازدید می کنند.

عطائی هدف از برگزاری این اردوها را ، الگوسازی در زمینه مدیریت گذران اوقات فراغت، ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در بین دانشجویان و ایجاد فرصتهایی برای سرگرمی و تفریحات سالم برشمرد.

وی افزود: در این اردوها دانشجویان دختر دانشگاه تهران (دانشکده های علوم پزشکی، پیراپزشکی، تربیت بدنی)، دانشکده فنی و حرفه¬ای دکتر شریعتی، صنعت آب و برق شهید عباسپور، الزهرا، تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی شریف و دانشجویان متاهل ساکن در خوابگاه متاهلین دانشگاه امیر کبیر حضور یافتند، این اردوها علاوه براینکه مورد استقبال دانشجویان مجرد قرار گرفت، بلکه دانشجویان متاهل از جمله دانشگاه امیرکبیر نیز در این اردوها به صورت خانوادگی و همراه با فرزند و همسرشان حضور یافتند، که بسیار مورد استقبال آنها قرار گرفت.

به گفته عطائی، دانشجویان با شرکت در این اردوهای تخصصی، از پروژه های عمرانی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی(باغ موزه قصر، پردیس تئاتر تهران، باغ کتاب) و پل طبیعت و برج میلاد بازدید کردند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری اردوهای دانش آموزی گفت: برای دانش آموزان نیز با هماهنگی مدارس دخترانه شهر تهران بازدید از بوستان آب و آتش و پل طبیعت در نظر گرفته شده است که در حین بازدید در مجموعه رستوران های راه سبز به صرف صبحانه خواهند پرداختند و سپس از مجموعه پلانتاریوم بازدید کردند و پس از آن در آسمان نمای گنبد مینا شاهد فیلم هایی با مضمون: کهکشان راه شیری، سیارات منظومه شمسی، بودند و این اردوها تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

عطائی از تدارک برنامه های آموزشی و فرهنگی در حین اجرای اردو خبر داد و افزود: از جمله این برنامه ها می توان به برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع حجاب و عفاف، آشنایی با مراکز شهرداری و بافت تاریخی تهران و ... اشاره کرد. همچنین به برگزیدگان این مسابقات جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در ادامه گفت: با توجه به استقبال خوبی که از سوی دانشجویان و دانش آموزان مواجه شدیم، اجرای گسترده تر اینگونه اردوهای آموزشی برای دختران را در دست برنامه ریزی داریم.



