به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حاتمی ضمن ابراز خرسندی از اجرایی شدن پروژه پارک سلامت روان بیان داشت: حضور و مشاوره برخی از اساتید سرشناس روانشناسی دانشگاه شیراز در این طرح نشان می‌دهد که علاوه بر ممتاز بودن آن باید بعد علمی فاخری را برای پارک سلامت روان در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: دانشگاه شیراز خوشبختانه پشتوانه علمی بسیار مناسبی در علم روانشناسی دارد و می‌تواند در کنار چنینی پروژه‌ای حرف‌های بسیاری برای گفتن در سطح بین‌الملل داشته باشد.

معاون نظارت حرفه‌ای و امور کمیسیون‌های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ضمن تأکید بر لزوم تجاری‌سازی علم اظهار داشت: در دنیای امروز علمی که نتواند خود را به منبع درآمدی برای بهره‌بردارانش تبدیل کند ناگزیر و محکوم به فنا است بنابراین علم روانشناسی هم باید با ابداع و نوآوری اقتصادی و تجاری شود.

وی تصریح کرد : باید این توانایی وجود داشته باشد که علم، پشتکار و سرمایه مادی و نیروی انسانی در کنار یکدیگر قرار گیرد تا علم بتواند از حالت تئوریک به منبعی برای رشد اقتصادی تبدیل شود و این نمونه ایده آل را می‌توانیم در اجرای طرح پارک سلامت روان شیراز به‌خوبی درک و احساس کنیم.

حاتمی ادامه داد: در دنیای امروز و کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه روانشناسی خط مقدم مواجهه با مسائل و برنامه‌ریزی‌ها را تشکیل می‌دهد و علوم و نقشه راه دولت‌ها در حوزه‌های مختلف مانند اشتغال، اقتصاد، تولید، امنیت و ... از مسیر این علم می‌گذرد.

وی تأکید کرد : البته خوشبختانه جامعه مدیریتی کشور هم مدتی است به این سمت در حال حرکت می‌باشد و خوشبختانه این نگاه در مسئولان ارشد نظام و مدیران کلان به‌خوبی به چشم می‌آید.

معاون نظارت حرفه‌ای و امور کمیسیون‌های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به تجمیع علم، تجربه و کارآفرینی در احداث و راه‌اندازی پروژه پارک سلامت روان تصریح کرد: شاید شیراز میزبان از جمله موارد نادر سرمایه‌گذاری در کشور است که در پروژه پارک سلامت روان فردی با بیش از دو دهه تجربه مدیریت در موضوع روانشناسی و بهزیستی، با پشتوانه تحصیلات دانشگاهی و با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری شخصی و بدون کمک گرفتن از منابع دولتی و بانکی اقدام به کارآفرینی و خدمت به هم‌وطنان می‌کند و باید این اقدام ارج نهاده شود.

حاتمی با اشاره به حرکت شیب جمعیتی کشور به سمت سالمندی عنوان کرد: این موضوع در روانشناسی سلامت به‌عنوان یک ویژگی باید موردتوجه قرار گیرد و در طرح‌ها و پروژه‌های حوزه‌های روانشناسی باید به موضوعات به‌صورت جامع نگاه کنیم.

وی افزود: اینکه در پروژه پارک سلامت شیراز طرحی جامع با موضوعاتی از جمله معلولیت‌های ذهنی، اعصاب و روان، مباحث بیمارستانی و کیلینکی، سوءمصرف مواد، سلامت سالمندان، درمان‌های فیزیولوژیک، طب ورزشی و ... با حاکمیت فرهنگ و علم دیده‌شده است مایه مباهات است و به سهم خود این اقدام را مورد تأکید و تقدیر قرار می‌دهیم.

مشاور عالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: حرکت ساختار جمعیتی ایران به سمت سالمندی مخاطراتی از جمله جهش نرم بیماری‌های مزمن در ساختار اجتماعی را به دنبال دارد و ما ناگزیریم به‌عنوان سیاست‌گذاران و خدمتگزاران مردم برای این موضوع تمهیدات لازم را در نظر بگیریم.

دکتر حاتمی گفت: تغییر ساختار جمعیتی کشور ، لزوم توجه بیش‌ازپیش به سبک زندگی را مورد توجه ویژه قرار می‌دهد و برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای پیش برود که ضمن حفظ و حراست از زندگی به شیوه ایرانی- اسلامی، رفاه عمومی و سطح خدمات به گروه‌های سنی مختلف را گسترش دهیم.

وی تأکید کرد: خوشبختانه در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای ارائه خدمت در پارک سلامت روان شیراز موضوع پیشگیری به‌عنوان یک اصل در نظر گرفته‌شده است و ارتقا سلامت مردم بیش از هر موضوع دیگری برای مجری این طرح حائز اهمیت است که این می‌تواند به دلیل تجربیات سال‌ها تلاش در امر بهزیستی، خدمت‌رسانی به جامعه هدف و تحصیلات دانشگاهی و ممتاز مدیریت این مجموعه باشد.

معاون نظارت حرفه‌ای و امور گروه های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افزود: در واقع خلأها، تهدیدها و فرصت‌های موجود در فصل پراهمیت روانشناسی سلامت جامعه به‌خوبی توسط تیم اجرایی مجموعه پارک سلامت روان در شیراز ارزیابی و از تمامی کلیدواژه‌ها به‌عنوان امکانی برای ارائه خدمت به انسان‌ها استفاده شده است.

دکتر حاتمی ارتقا سلامت را به‌عنوان اولویت اول کشور دانست و بیان داشت: اکنون با جامعه هدف ۸۰ میلیون نفری روبرو هستیم و باید بتوانیم دامنه خدمات را آن‌چنان گسترده کنیم که در مرحله اول با پیشگیری‌ها از بروز بیماری‌ها و نارسایی‌های روحی – روانی جلوگیری کنیم.

وی گفت: جامع نگیری در پروژه پارک سلامت روان شیراز باعث شده تا فرصت برای آموزش‌های کاربردی در مباحثی همچون حفظ، بهبود و ارتقا سبک زندگی، توانمندسازی اجتماعی مردم، بهداشت روانی عمومی مردم و ... فراهم شود.

مشاور عالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: واقعیت امر آن است که در سازمان روانشناسی کشور قطعاً پارک سلامت روان شیراز را به‌عنوان یک نقطه عطف در ارائه خدمت به انسان‌ها مورد توجه و تأکید قرار می‌دهیم و این پروژه را به‌عنوان یک پایلوت کشوری مطرح خواهیم کرد.

دکتر حاتمی بیان کرد: دولت، مسئولان عالی‌رتبه قوه مجریه، وزرا و سایر مدیران کلان باید از چنین اقدام شایسته‌ای در شهر شیراز مطلع شوند و البته به‌عنوان یک افتخار بین‌المللی از آن حمایت ویژه‌ای به عمل بیاورند.

وی در بخش دیگیری از سخنان خود با اشاره به جایگاه علمی دکتر بهمن حاجات نیا به عنوان یک چهره دانشگاهی و موسس پارک سلامت روان بیان داشت: عصاره علم، تجره، تلاش برای تجاری شازی علم را در تفکر بیانگذار پارک سلامت روان می بینیم و پتانسیل موجود می تواند این پروژه را به یک شاخص برای کشور تبدیل کند.

معاون نظارت حرفه‌ای و امور گروه های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اذعان کرد: نوآوری خلاقانه، تلاش و پشتکار، جامع نگری و از همه مهتر منحصر به فرد بدون طرح پارک سلامت روان در شیراز باعث خواهد شد تا این شهر در آینده نزدیک به قطب روانشناسی کشور تدبدیل شود و این نتیجه همت مجریان این پروژه خواهد بود.

دکتر حاتمی در پایان تاکید کرد: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور طی نامه ای به وزیر کشور از اقدام استانداری فارس در حمایت از پروژه پارک سلامت روان شیراز قدردانی خواهد کرد.