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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۳۱

فرمانده نیروی انتظامی شفت:

یک دستگاه پژو ۴۰۵ با بیش از ۲۱ میلیون ریال خلافی در شفت توقیف شد

یک دستگاه پژو ۴۰۵ با بیش از ۲۱ میلیون ریال خلافی در شفت توقیف شد

شفت- فرمانده نیروی انتظامی شفت از توقیف یک دستگاه خودروی سورای پژو ۴۰۵ با بیش از ۲۱ میلیون ریال خلافی پرداخت نشده در این شهرستان خبر داد.

‌سرهنگ علی صداقت  در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: مأموران راهنمایی و رانندگی شهرستان شفت در اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثه ساز یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ را به علت تخلف رانندگی متوقف کردند.

وی افزود: در استعلام صورت گرفته از سامانه تخلفات مشخص شد این خودرو دارای ۲۱ میلیون ریال جریمه پرداخت نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی شفت با اشاره به اینکه این میزان جریمه معادل ۴۲ فقره تخلف است، گفت: سرعت و سبقت غیر مجاز بیشترین تخلف انجام شده از سوی این خودرو بوده است.

به گفته این مسئول خودرو  برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

کد مطلب 3923218

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