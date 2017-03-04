مبادله ۲۹ میلیون و ۷۷۵ هزار سهم در بورس همدان طی هفته گذشته

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته تعداد ۲۹ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۷۰۷ سهم به ارزش ۸۳ میلیارد و ۷۹۶ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۳۸۳ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: ۵۱ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۴۹ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه ای همدان افزود: این تعداد سهام متعلق به ۱۷۸ شرکت بود و طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۴۸ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی افزود: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۷۷ هزار و ۴۷۵ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل، ۳۷۲ واحد کاهش یافت.