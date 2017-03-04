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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۴۳

مسئول ستاد دیه استان همدان:

۱۹۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در همدان آزاد شدند

۱۹۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در همدان آزاد شدند

همدان - مسئول ستاد دیه استان همدان گفت: طی ۱۱ ماه نخست سال جاری ۱۹۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در همدان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان همدان، یدالله روحانی منش اظهار داشت: طی ۱۱ ماه سال جاری تعداد ۱۹۹ نفر از زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد این استان با مبلغ کل بدهی ۱۶۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۶۴۰ ریال آزاد شدند.

مسئول ستاد دیه استان همدان گفت: در حال حاضر ۲۳۲ پرونده جرائم غیرعمد در استان همدان وجود دارد.

روحانی منش با بیان اینکه ۲۸ پرونده مربوط به دیه، ۱۳۵ پرونده مربوط به مالی، ۳۰ پرونده مهریه و ۶ پرونده مربوط به نفقه بوده است، عنوان کرد: از ۱۹۹ زندانی جرائم غیرعمد آزاد شده، ۶ نفر زن و ۱۹۳ مرد بوده است.

کد مطلب 3923233

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