به گزارش خبرنگار مهر، علی ملازاده، بعداز ظهر شنبه در جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی خراسان شمالی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی در نظام اداری وضعیت قابل قبولی ندارد، اظهار کرد: یکی از آسیب‌های اجتماعی، نارضایتی مردم از نظام اداری است.

ملازاده بابیان اینکه مردم از روند بروکراسی اداری و فرآیندی که برای امور خود باید دنبال کنند اظهار نارضایتی دارند، تأکید کرد: متولیان امور باید در حوزه کاری خود به دنبال افرایش رضایتمندی شهروندان و کاهش فرآیندهای اداری باشند.

وی عفاف و حجاب را نیز به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی برشمرد و عنوان کرد: وضعیت پوشش در کف جامعه وضعیت مناسبی ندارد.

وی هجمه دشمنان و کم‌کاری برخی مسئولان را از دلایل این امر برشمرد و تصریح کرد: باید بانوان محجبه حضور پررنگ‌تری در اجتماع داشته باشند.

ملازاده گفت: درحالی‌که مظاهر بدحجابی و پوشش نامناسب از سوی دشمنان و از طریق ماهواره، شبکه‌های اجتماعی و غیره تبلیغ می‌شود، باید دستگاه‌های اجرایی مبنای برنامه‌های خود در خصوص عفاف و حجاب را در راستای برنامه‌هایی که از سوی وزارت کشور ابلاغ‌شده است، انجام دهند.

جانشین قائم‌مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه عمده این برنامه‌ها، فرهنگی، ایجابی، آموزشی و مشاوره‌ای است، اظهار کرد: عفاف و حیا منشأ حجاب که تنها باکار فرهنگی و آموزشی تحقق پیدا می‌کند.

وی بابیان اینکه اگر عفاف در جامعه گسترش و ترویج شود، مسئله حجاب نیز از سوی افراد جامعه به‌درستی رعایت می‌شود، تصریح کرد: افرادی نیز وجود دارند که به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به ترویج بدحجابی و تبلیغ لباس‌هایی با پوشش نامناسب می‌کنند که نحوه برخورد با این‌گونه افراد از طریق نیروهای امنیتی و انتظامی است.

وی عنوان کرد: تذکر لسانی و آموزش در خصوص این افراد معنا ندارد، چراکه فروشگاه‌هایی وجود دارند که با گرفتن سرنخ از خارج در داخل کشور، بی‌حجابی را ترویج می‌کنند.

ملازاده وضعیت حجاب و پوشش در ادارات دولتی را خوب توصیف کرد و در خصوص ادارات بخش خصوصی نیز گفت: مدیران این بخش‌ها اگرچه غیردولتی هستند اما به سبب اینکه از دولت مجوز و تسهیلات دریافت کرده‌اند، در قراردادهای حُسن انجام کار باید پایبند به شاخص‌های نظام جمهوری اسلامی باشند.

جانشین قائم‌مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های غیردولتی گرفتار بدحجابی هستند، از مدیران عالی دستگاه‌های اجرایی خواست تا نسبت به زیرمجموعه‌های تابعه خود، نظارت و برخورد جدی‌تری داشته باشند.

وی بابیان اینکه عفاف و حجاب و رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری چنانچه محقق نشود، در ردیف آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، عنوان کرد: اگرچه اقتصاد مقاومتی در اولویت امور قرار دارد، اما کاهش آسیب‌های اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی حاشیه‌نشینی، طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی را ازجمله آسیب‌های اجتماعی برشمرد که باید مسئولان دستگاه‌های اجرایی پیگیری و کاهش این آسیب‌ها را در دستورالعمل برنامه‌های خود قرار دهند.

ملازاده بر استفاده از ظرفیت مردمی و کار فوق‌العاده در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید و از رویکرد نیروی انتظامی خراسان شمالی در خصوص ایجاد مرکز مشاوره که رویکردی ایجابی و فرهنگی است تشکر کرد.