  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۱۷

بیمه مرکزی اعلام کرد؛

ابراز علاقه اسکور فرانسه برای توسعه روابط بیمه ای با ایران

ابراز علاقه اسکور فرانسه برای توسعه روابط بیمه ای با ایران

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی اسکور (Scor)فرانسه، از علاقمندی برای توسعه روابط بیمه ای با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی اسکور (Scor)فرانسه، صبح امروز با دکتر همتی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که با حضور مدیران ارشد دو طرف برگزار شد، مدیرعامل اسکور علاقمندی شرکت متبوع خود برای توسعه روابط بیمه ای با صنعت بیمه ایران را مورد تاکید قرار داد.

ویکتور پینه افزود: ما تامین نظرات بیمه مرکزی را قبل از هرگونه اقدام به مذاکره و تفاهم با شرکت های بیمه ایرانی ضروری میدانیم و امیدواریم در چارچوب هماهنگی لازم با بیمه مرکزی بتوانیم رابطه خود را با صنعت بیمه ایران توسعه دهیم.

در این دیدار عبدالناصر همتی، با اشاره به همکاری دیرینه بین صنعت بیمه کشور ما و شرکت بیمه اتکایی اسکور و اقدامات مثبت و همراهی این شرکت با صنعت بیمه کشورمان در پوشش ریسک های مهم اتکایی در سالهای گذشته ابراز امیدواری کرد با تامین نظرات بیمه مرکزی در قراردادهای اتکایی در چارچوب برجام و حذف شرایط محدود کننده پوشش هایی که ناشی از ابقاء تحریم برای برخی شرکت های ایرانی است، روابط بیمه ای دو کشور گسترش یابد.

لازم به ذکر است، شرکت بیمه اتکایی اسکور با ۱۴ میلیارد یورو حق بیمه قبولی اتکایی پنجمین شرکت بیمه اتکایی جهان از نظر حجم حق بیمه است.

کد مطلب 3923237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها