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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۰۵

استاندار هرمزگان:

پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید به ۷۰۰بنگاه اقتصادی در هرمزگان

پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید به ۷۰۰بنگاه اقتصادی در هرمزگان

بندرعباس - استاندار هرمزگان از پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید به ۷۰۰ بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر شنبه در چهلمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون به ۷۰۰ بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی در استان هرمزگان، تسهیلات رفع موانع تولید پرداخت شده که این امر نشان از همت و تلاش مسئولان مربوطه دارد.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال آینده باید به هشت درصد برسد، افزود: برای تحقق این امر باید ۵۰۰ میلیون دلار از منابع خارجی و بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی سرمایه جذب کنیم که این امر به منزله اهمیت بخش خصوصی است.

جادری اظهار داشت: رشد تولید ناخالص داخلی کشور به استناد صندوق بین المللی پول برابر با ۶.۶ درصد نسبت به سال قبل است که این به منزله پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی و جهش اقتصادی در ایران است.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه در هرمزگان به اندازه کافی آرد و نان وجود دارد و برای ایام نوروز هم به اندازه کافی ذخیره‌ سازی داشته ایم، تصریح کرد: باید عرضه‌ کنندگان نان فاقد کد و شناسه بهداشتی شناسایی و آنها موظف به گرفتن مجوزها شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید به عرضه نان غنی ‌شده در بین مردم بیشتر توجه کنیم، اضافه کرد: فقر آهن و سایر مسائل مرتبط از جمله تبعات عرضه نان غنی نشده است که جا دارد بدان توجه لازم داشته را باشیم.

کد مطلب 3923240

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