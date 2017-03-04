روسیه بدون آمریکا هم به مبارزه علیه داعش ادامه خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز در مصاحبه با خبرگزاری تاس اعلام کرد که کشورش برای ادامه مبارزه علیه داعش حتی بدون حضور آمریکا نیز آمادگی دارد.

پسکوف در پاسخ این سوال خبرنگاران که آیا روسیه به مبارزه علیه داعش ادامه خواهد داد یا خبر، گفت: مسکو در هر صورت به (جنگ علیه داعش) ادامه می دهد.

گفتنی است خبرگزاری آسوشیتد پرس آمریکا پیشتر با انتشار مطلبی در این خصوص نوشت: در پاسخ به موج جدید از سوالات در خصوص اتحاد با روسیه، دونالد ترامپ به مشاورین و متحدین خود گفته که ممکن است این (اتحاد) را دست کم در حال حاضر ملغی کند.

به نوشته این نشریه آمریکایی، اشاره ترامپ در خصوص این مطلب به اتحاد نظامی با مسکو در مورد جنگ علیه داعش بوده که وی پیشتر بارها بر لزوم انجام چنین مساله ای تاکید کرده بود.