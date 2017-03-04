آمادگی ایران برای فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت به آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه امروز در جمع خبرنگاران و در حاشیه گفتگو با خانم «تینا پترسون» وزیر انرژی آفریقای جنوبی با بیان اینکه فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی محور اصلی مذاکرات امروز با وزیر انرژی آفریقای جنوبی بود، گفت: هدف از سفر وزیر انرژی آفریقای جنوبی به تهران، فراهم کردن مقدمات سفر رئیس‌جمهوری ایران به این کشور آفریقایی در آینده نزدیک است.

وزیر نفت با اعلام اینکه علاوه بر فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، گفتگوهایی در حوزه اجرای طرح‌های GTL با طرف آفریقای جنوبی انجام شد، تصریح کرد: در طول چند سال گذشته مذاکراتی به منظور اجرای طرح‌های GTL توسط آفریقای جنوبی انجام شد اما به دلیل اختلاف بر سر فروش قیمت گاز، تاکنون این مذاکرات نتیجه‌ای به عمل نداشته است.

این عضو کابینه دولت با تأکید بر اینکه فردا مذاکرات جدیدی بین شرکت مسئولان نفت آفریقای جنوبی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اجرای طرح GTL انجام می‌شود، اظهار داشت: در حوزه فروش و صادرات نفت خام هم ایران آمادگی فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام به آفریقای جنوبی را دارد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به آمادگی ایران برای حمایت از شرکت‌های بخش خصوصی به منظور خرید سهام پالایشگاه نفت در آفریقای جنوبی یادآور شد: خرید سهام پالایشگاه‌ها توسط بخش خصوصی ایران و با حمایت صندوق توسعه ملی امکانپذیر است.

زنگنه در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر مشکلات فروش نفت ایران به آفریقای جنوبی به دلیل فعالیت شرکت‌های بزرگ نفتی همچون شل، بی‌پی و شورون در پالایشگاه‌های این کشور توضیح داد: در شرایط فعلی ایران مشکلی برای بازاریابی و فروش نفت خام ندارد و تقاضا برای نفت ایران در بازار بالاست.

وزیر نفت در پایان خاطرنشان کرد: ایران آماده فروش نفت به آفریقای جنوبی بوده اما باید برای فروش نفت تصمیم‌گیری‌ها در اختیار آفریقای جنوبی باشد و شرکت‌ها درباره خرید نفت از ایران تصمیم‌گیری نداشته باشند.