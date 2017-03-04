ملی پوش بسکتبال کشور به تیم پالایش نفت آبادان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، اصلانی که به تازه گی دوران خدمت سربازی خود را به اتمام رسانده، قدی ۱۸۳ سانتیمتری دارد و در پست یک بازی می کند

او قرار است در بازیهای غرب آسیا برای تیم پالایش نفت آبادان بازی کند

اصلانی در سالهای متعدد به عنوان نخبه بسکتبال و جوانترین بازیکن تیم ملی شناخته شد، او همچنین در سال ۹۵ به عنوان سومین بازیکن لیگ برتر شناخته شد

وی در زمان حاضر یکی از بهترین گاردهای لیگ برتر بسکتبال کشور و تیم ملی است.

قهرمانی متعدد با تیم بسکتبال مهرام تهران، قهرمانی در رقابتهای غرب آسیا در سال ۲۰۱۶، قهرمانی در مسابقات فیبا آسیا چلنج ۲۰۱۶ و مقام سوم سوپر لیگ ایران در سال ۹۵ از افتخارات اصلانی به شمار می رود.

وی سابقه بازی با تیمهای شیمیدر، مهرام تهران و تیم ملی را در کارنامه خود دارد.