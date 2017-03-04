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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۱۶

امام‌جمعه موقت بجنورد:

خدمت صادقانه و خالصانه به مردم مهم‌ترین وظیفه دولتمردان است

خدمت صادقانه و خالصانه به مردم مهم‌ترین وظیفه دولتمردان است

بجنورد- امام‌جمعه موقت بجنورد بابیان اینکه هر مسئولی باید وظیفه خود نسبت به مردم را به نحو احسن انجام دهد، گفت: خدمت صادقانه و خالصانه به مردم مهم‌ترین وظیفه دولتمردان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بجنورد که با محوریت تکریم و معارفه فرماندار این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: هر فردی در هر مسئولیتی که قرار دارد، خادم مردم است و باید وظیفه خود نسبت به مردم را به نحو احسن انجام دهد.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم، اظهار کرد: اگر فردی در مسئولیت خود اخلاص داشته باشد و به وظیفه خود عمل کند، برای او فرقی ندارد که در چه جایگاهی از مسئولیت قرار دارد، چراکه درهرصورت برای او ثواب و اجر در نظر گرفته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه هر مسئولی در نظام جمهوری اسلامی خادم مردم است، عنوان کرد: باید تلاش‌ها نیز در جهت خدمت صادقانه و خالصانه به خلق خدا انجام بگیرد.

وی بر اساس‌نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر، وظایف خادم را برشمرد و تصریح کرد: عشق به خدمت، برخورد بزرگوارانه با مردم، رعایت عدالت و نداشتن طمع نسبت به مقام و مسئولیت خود، از مهم‌ترین وظایف یک والی و فرماندار است.

امام‌جمعه موقت بجنورد با تأکید بر اینکه یک مسئول بر اساس دین مبین اسلام، باید وکیل مردم باشد و نه وکیل مسئولان، گفت: مسئولان به‌وسیله مردم مورد امتحان قرار می‌گیرند و فردی در این آزمون سربلند است که همواره خادم مردم و وکیل مدافع آنان باشد.

کد مطلب 3923256

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