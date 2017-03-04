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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۰۳

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد:

۱۰۰کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ مصرف گذشته در استان کشف شد

۱۰۰کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ مصرف گذشته در استان کشف شد

یاسوج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ مصرف گذشته در استان کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زیرائی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان گوشت مرغ  تاریخ مصرف گذشته در گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان و دامپزشکی شهر یاسوج کشف و معدوم شد.

وی بیان داشت: عرضه کننده این گوشتها در حال تعویض پلاستیک و تاریخ تولید مرغها بود که آنها را دوباره به فروش برساند.

زیرائی تصریح کرد: کالای فاسد و ادوات تخلف این واحد عرضه مرغ ضبط شده و این واحد تا اطلاع ثانوی پلمب شد.

وی افزود: پرونده برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

زیرائی آغاز فعالیت گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات در استان را از ۲۸ بهمن ماه عنوان کرد.

کد مطلب 3923263

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