۱۰۰کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ مصرف گذشته در استان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زیرائی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان گوشت مرغ تاریخ مصرف گذشته در گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان و دامپزشکی شهر یاسوج کشف و معدوم شد.

وی بیان داشت: عرضه کننده این گوشتها در حال تعویض پلاستیک و تاریخ تولید مرغها بود که آنها را دوباره به فروش برساند.

زیرائی تصریح کرد: کالای فاسد و ادوات تخلف این واحد عرضه مرغ ضبط شده و این واحد تا اطلاع ثانوی پلمب شد.

وی افزود: پرونده برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

زیرائی آغاز فعالیت گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات در استان را از ۲۸ بهمن ماه عنوان کرد.