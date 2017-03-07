به گزارش خبرنگار مهر، استقلال با نتیجه مساوی که مقابل تیم سیاه جامگان به دست آورد رکورد خود را افزایش داد. استقلال از ابتدای فصل تاکنون تنها در دیدار رفت مقابل پرسپولیس که با نتیجه صفر بر صفر تمام شد موفق به گلزنی نشد و در تمام ۲۲ بازی دیگر توانسته به حریف خود در لیگ برتر گل بزند.

استقلال در دیدارهای جام حذفی هم به هر سه حریف خود گل زد و به این ترتیب استقلال در فصل ۹۵ و ۹۶ در بیست و پنج بازی داخل کشور گل زده است. اگر به این نتایج دیدارهای لیگ قهرمانان را هم محاسبه کنیم و دیدار با السد قطر را صفر بر صفر در ۹۰ دقیقه رسمی محاسبه کنیم استقلال از ۲۸ بازی که در سال ۹۵ تاکنون انجام داده در ۲۶ دیدار آن موفق به گل زنی شده است که در نوع خود یک رکورد خوب محسوب می شود.

نکته مهم در مورد استقلال این است که گلزنان این تیم از دفاع تا حمله این تیم بوده اند و استقلال با یک بازیکن خاص به این آمار دست پیدا نکرده است.