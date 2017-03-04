«بارزانی» پیشمرگه را مامور به کنترل اوضاع در «سنجار» کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، رئیس اقلیم کردستان عراق دستور آمادگی نیروهای پیشمرگه برای حمله به منطقه «سنجار» واقع در غرب موصل را صادر کرد.

در همین راستا، «صباح» سخنگوی «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق اظهار داشت: بارزانی در خصوص حوادث عصر روز جمعه در ساختمان خانصور در منطقه سنجار نگران و متاسف است و به طرف های مربوطه دستور داده که پیشمرگه برای تسلط بر اوضاع وارد عمل شود.

وی در ادامه بیان داشت: همگان باید بدانند که نهادهای مربوطه مسئول کنترل و اداره اقلیم هستند و هیچ کس حق ندارد در امور اقلیم دخالت کند و یا مانع از تحرک نیروهای پیشمرگه شود.

گفتنی است، عصر روز جمعه میان یگانی از نیروهای پیشمرگه و نیروهای پ ک ک در منطقه سنجار واقع در غرب موصل درگیری های پیش آمد و پس از مداخلات طرف های مربوط به پایان رسید.