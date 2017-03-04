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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۴

فرماندار سراب انتقاد کرد:

بی توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی در برخورد با مسائل اجتماعی

بی توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی در برخورد با مسائل اجتماعی

سراب - فرماندار سراب از بی توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی در برخورد با مسائل اجتماعی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی عصر شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سراب گفت: بدون تغییر نگاه و نوع نگرش نسبت به مسائل حوزه های اجتماعی و فرهنگی نمی توان شاهد تغییر رفتارها شد.

فرماندار سراب با انتقاد از فرمالیته شدن برخی الزامات آموزشی اظهارکرد: وقتی زوجین به مراکز بهداشتی جهت مشاوره الزام می شوند و یا اصناف و صاحبان حرف مختلف موظف به طی ساعت های اموزشی می شوند باید آموزش های لازم را ارائه داد و نباید به رفع تکلیف پرداخت.

گرشاسبی با اشاره به معضل سد معبر در سراب تصریح کرد: سد معبر بیشتر از اینکه فیزیکی باشد ذهنی است، چرا که مغازه داران تصرف پیاده روها را حق طبیعی خود می دانند و بدون توجه به مسائل بهداشتی اقلام غذایی را در فضای باز در معرض گرد و غبار و اسیب قرارمی دهند.

رییس کارگروه سلامت از ادارات و نهادهای مرتبط خواست تا با همکاری بین بخشی راهکارهای لازم را در نظر بگیرند.

فرماندار سراب افزود: با اندک اموزش و صحبت می توان بدون استفاده از ابزارهای پیش بینی شده قانونی  بر بسیاری از معضلات فائق آمد.

کد مطلب 3923295

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