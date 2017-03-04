به گزارش خبرنگار مهر، رسول صدرعاملی شامگاه شنبه، در افتتاحیه ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات که تا ۱۸ اسفندماه در اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: جشنواره حسنات توانست در ۵ دوره گذشته و دوره ششم به درستی بر اساس ماموریت تعریف شده خود استعدادیابی خوبی انجام دهد.

وی افزود: هم اکنون فیلمسازان بزگی در عرصه کشور داریم که در این جشنواره درخشیدند و تبدیل به فیلمسازانی شدند که سرنوشت آینده سینما را تعیین می کنند.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با بیان اینکه بیش از از سه هزار فیلم مستند، انیمیشن و شهروندی امسال به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، تاکید کرد: هیئتی معتبر و سرشناس از میان این فیلم ها تعداد ۱۲۷ فیلم را انتخاب کردند.

وی با بیان اینکه از دیدگاه من فیلم های انتخابی جایگاه مهم‌تری از فیلم های برتر دارند چراکه فیلم‌های برگزیده با یکی دو رای کمتر یا بیشتر می‌تواند تغییر کند، بیان داشت: برای انتخاب صحیح فیلم‌ها تلاش های بسیاری صورت گرفته است و به ویژه در دوره ششم نیز با کمترین نقص انجام شد.

صدرعاملی با بیان اینکه برگزیدگان جشنواره در طول ۵ روز برگزاری جشنواره رویاپردازی می‌کنند، ابراز داشت: وظیفه اصلی مسئولان شهر است که به رویاهای جوانان و فرزندان اهمیت داده و بستری را فراهم کنند که این رویاها محقق شود همان گونه که در ۵ سال گذشته محقق شده است.

وی اضافه کرد: با بها دادن به رویاهای جوانان است که جامعه‌ای پیشرفت می‌کند و کوتاهی در تحقق رویاهای این مملکت از سوی مسئولان کوتاهی بزرگی است.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات تاکید کرد: سرزمین ما تا کمتر از دو دهه قبل سرزمین شعر و ادبیات بود و امروز سرزمین سینما است چراکه از هر خانواده ای یک یا دو نفر به فیلم و سینما در عرصه بازیگری و کارگردانی و نویسندگی علاقه مند است.

وی ادامه داد: امسال شاهد سختی‌های مسیر برای برگزاری این جشنواره بودم به نوعی که یک بار در شرف تعطیلی و یک بار تاخیر در اجرا قرار گرفت اما دوستان و همیاران این جشنواره ایستادند تا آن را به پله ششم رساندند.

صدرعاملی گفت: تمام تلاش ما این است که جشنواره در پایتخت فرهنگی جهان سکوی پرتاب بهترین های عرصه سینمای ایران باشد، سینمایی که امروز دنیا به آن احترام می گذارد.

وی با اشاره به کسب جایزه اسکار توسط اصغر فرهادی ابراز داشت: فرهادی یک سینماگر جهانی است دنیا به خمینی شهر بابت تولد فردی که با قصه های نو همه را مجذوب خود کرده است تبریک می‌گوید.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات تصریح کرد: فرهادی از نسلی است که از آغاز دهه ۶۰ تا پایان ۷۰ که کسی سینما را باور نداشت و بسیاری از مسئولان از آن دوری می کردند برای سینمای ایران زحمت کشیدند، زحمتی که بر دوش بزرگانی کیومرث پوراحمد و امرالله احمدجو بوده است و امروز از این دو هنرمند عرصه سینما تجلیل می‌شود.