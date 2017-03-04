گفتگوی تلفنی نخست وزیر ترکیه با آنگلا مرکل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، نخست وزیر ترکیه و صدراعظم آلمان در خصوص تنش پیش آمده میان دو کشور بر سر لغو سخنرانی وزیر دادگستری ترکیه با یکدیگر به صورت تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، «بنعلی ایلدریم» در خصوص این تماس تلفنی گفت: من حدود ساعت ۳ بعد از ظهر (به وقت محلی ترکیه) با صدراعظم آلمان به صورت تلفنی گفتگو کردند.

ایلدریم این تماس تلفنی را خوب و سازنده توصیف کرد و گفت: این (تماس) کمی بیش از آنچه برنامه ریزی شده بود به طول انجامید. من در خصوص ممنوعیت های اخیر و محدودیت های اعمال شده بر سر نشست با شهروندان (ترکیه) در آلمان در خصوص همه پرسی با خانم مرکل صحبت کردم.

وی افزود: ما تلاش خواهیم کرد تا رویکردی متفاوت در خصوص برنامه های آتی اتخاذ کنیم. هفته آینده، وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر دیدار کرده و این موضوع را روشن خواهند کرد.

گفتنی است مقام های ارشد دولت ترکیه از جمله رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور تاکنون انتقادات سختی در خصوص لغو سخنرانی تبلیغاتی وزرای دادگستری و اقتصاد ترکیه توسط دولت آلمان که قرار بود روز پنجشنبه در یکی از شهرهای جنوبی این کشور برگزار شود، مطرح کرده اند.