به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آخوندی عصر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه درختکاری از فعالیت ‌های مهم در هفته منابع طبیعی است، از توزیع ۳۰۰ هزار اصله نهال در میان مردم یزد خبر داد و اظهار داشت: این نهال‌ها شامل اقاقیا، کاج، سرو، سنجد معمولی، سنجد تلخ و ... است.

وی عنوان کرد: به مناسبت روز درختکاری نیز فردا درختکاری با حضور استاندار یزد و جمعی از مسئولان در محدوده امامزاده سلطان برگزار می شود.

آخوندی همچنین از کشت نهال در بخش‌هایی از کمربندی محور یزد ـ تفت خبر داد و عنوان کرد: امروز نیز به مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی یک نهال در اداره منابع طبیعی توسط امام جمعه یزد غرس شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های مهم منابع طبیعی در شهرستان‌های ابرکوه و بهاباد اظهار داشت: در شهرستان بهاباد پروژه بین المللی منارید اجرا می شود که این پروژه انسجام و سازماندهی بهره برداران از منابع طبیعی را دنبال می کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد همچنین از اجرای طرح ترسیب کربن در بخش بهمن ابرکوه خبر داد و بیان کرد: با توجه به دستاوردهای خوبی که اجرای این طرح داشته، درخواست‌هایی از سوی دیگر شهرستان‌ها برای اجرای این طرح ارائه شده که با همکاری فرمانداری خاتم، این طرح در خاتم اجرایی خواهد شد.

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اراضی تصرف شده منابع طبیعی استان یزد نیز اظهار داشت: امسال برای رفع تصرف این اراضی بالغ بر ۹۸۸ پرونده تشکیل شده که در نتیجه آن در مجموع ۹۲۶ هکتار از اراضی ملی استان یزد خلع یزد شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مزایای شکل‌گیری صندوق منابع طبیعی تصریح کرد: اگر صندوق منابع طبیعی شکل بگیرد، بسیاری از بهره برداران منابع طبیعی از مزایای آن بهره مند می شوند.