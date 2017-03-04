به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش که کاری از گروه تئاتر باریش می‌باشد، در شانزدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر اسلاویای کشور صربستان شرکت می‌کند.

نمایش سایه‌ها و باد که با الهام از داستان «سایه‌ها» اثر حیدر عباسی نوشته شده است، روایتگر فردی‌ست که در شوخی با سایه‌اش دچار گرفتاری‌های غیرقابل جبرانی می‌شود. این نمایش که به شیوه‌ی تئاتر فیزیکال تولید شده، از مشرب نمایش‌های شرقی به ویژه سایه‌بازی بهره می‌برد.

مریم برومندمطلق، سعید برومندمطلق، سینا نجفی، رامین خاکی، مصطفی شهباز و کامران فریدی در نمایش سایه‌ها و باد بازی می‌کنند. همچنین میلاد احدزاده به عنوان آهنگساز، رامین خاکی به عنوان طراح نور و دستیار کارگردان، آیدا ولایی به عنوان عکاس، کامران فریدی به عنوان طراح پوستر و بروشور و آیتای ولایی به عنوان مدیر صحنه گروه را همراهی می کنند.

شانزدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر اسلاویا از نهم تا ۱۶ می ۲۰۱۷۶ ( ۱۹ الی ۲۶ اسفند ۱۳۹۶) در شهر بلگراد کشور صربستان با حضور گروه‌هایی از روسیه، ایران، بلاروس، استونی، بلغارستان، قزاقستان و صربستان برگزار می‌شود.

نمایش سایه‌ها و باد از ایران ساعت ۲۲ روز شنبه ۱۱ مارس (۲۱ اسفند) در تئاتر Slavija شهر بلگراد به روی صحنه خواهد رفت.

گفتنی‌ست نمایش سایه‌ها و باد پیش از این در جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر کوفار کشور بلاروس، هفدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر کارادنیز کشور ترکیه، سی‌ویکمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر(بخش مسابقه‌ی تئاتر ایران) و سی‌وچهارمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر(بخش فجر استانی آذربایجانشرقی) حضور داشته است.