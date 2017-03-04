کارفرمایان ۱۰۰۰ میلیارد ریال به تامین اجتماعی کرمانشاه بدهکارند

کیومرث فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عیدی بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری‌ بگیران سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه از ۱۷ اسفند ماه به مدت یک هفته پرداخت خواهد شد.

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه میزان عیدی ۴۰ هزار خانواده تحت پوشش این سازمان در استان را ۳۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: حقوق از کارافتادگان، بازنشستگان و مستمری‌ بگیران سازمان تامین اجتماعی استان از بیستم تا بیست و هفتم اسفند پرداخت می‌شود.

وی در ادامه گفت: بگونه‌ای برنامه ریزی کردیم تا کسانیکه بیست و هفت اسفند حقوق دریافت می‌کنند عیدی را هفدهم بگیرند و کسانیکه بیستم حقوق می‌گیرند عیدی را آخرین روز هفته دریافت کنند تا در حق مابقی احجاف نباشد.

فلاحی از بخشودگی جرائم واحدهای تولیدی و صنعتی استان کرمانشاه خبر داد و افزود: کارفرمایانی بخش‌های تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات که به سازمان تامین اجتماعی بدهکارند سریعا به شعب ما در سراسر استان مراجعه و بدهی خود را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی استان از کارفرمایان ۱۰۰ میلیارد تومان طلب دارد، گفت: مجموع پرداختی حقوق بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری‌ بگیران در اسفند ۸۵ میلیارد تومان است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه از وجود ۲۰ هزار کارگاه بزرگ کوچک و متوسط تحت پوشش تامین اجتماعی استان خبر داد.