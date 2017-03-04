جشنواره ملی ایتام در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه شنبه در اولین جشنواره ملی ایتام خیریه آبشار عاطفه ها مازندران که در آمل برگزار شد اظهار داشت: امروز مهمان شهدای مدافع حرم هستیم که نظام جمهوری اسلامی ایران حاصل خون شهیدان و بزرگان تاریخ به رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفت.

معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در سرزمینی زندگی می کنیم که که ریشه از امامان معصوم و پیامبران دارد، ادامه داد:در این جشن بزرگانی جمع شدند تا از ایتام دلجویی کنند که این مهم نشان از محبت الهی دارد.

حسینی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نگران حال مردم و سفره مردم است، افزود: ما باید مقدمات ظهور امام زمان حضرت مهدی عج را فراهم کنیم که همه چشم ها و نگاه ها به سمت امام زمان ( عج) است.

وی گفت: با همت ملت شریف ایران اسلامی، این سرزمین به جایی برسد که هیچ فقیر و نیازمندی نباشد.

گفتنی است یک هزار یتیم مازندرانی تحت پوشش سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه ها در این جشن حضور داشتند.