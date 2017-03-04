  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۰۵

جشنواره ملی ایتام در آمل برگزار شد

جشنواره ملی ایتام در آمل برگزار شد

آمل - اولین جشنواره ملی ایتام با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آمل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه شنبه در اولین جشنواره ملی ایتام خیریه آبشار عاطفه ها مازندران که در آمل برگزار شد اظهار داشت: امروز مهمان شهدای مدافع حرم هستیم که نظام جمهوری اسلامی ایران حاصل خون شهیدان و بزرگان تاریخ به رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفت.

معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در سرزمینی زندگی می کنیم که که ریشه از امامان معصوم و پیامبران دارد، ادامه داد:در این جشن بزرگانی جمع شدند تا از ایتام دلجویی کنند که این مهم نشان از محبت الهی دارد.

حسینی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نگران حال مردم و سفره مردم است، افزود: ما باید مقدمات ظهور امام زمان حضرت مهدی عج را فراهم کنیم که همه چشم ها و نگاه ها به سمت امام زمان ( عج) است.

وی گفت: با همت ملت شریف ایران اسلامی، این سرزمین به جایی برسد که هیچ فقیر و نیازمندی نباشد.

گفتنی است یک هزار یتیم مازندرانی تحت پوشش سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه ها در این جشن حضور داشتند.

کد مطلب 3923330

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها