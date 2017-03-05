ارتباط اختلالات ایمنی با ریسک زوال عقل

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه آکسفورد دریافتند ۱۸ مورد از ۲۵ بیماری خودایمنی نظیر بیماری پوستی لوپوس، پسوریازیس یا ام اس ارتباط قابل توجهی با زوال عقل دارند.

به گفته دکتر مایکل گلداکر، سرپرست تیم تحقیق، این تحقیق فقط نشان می دهد که این شرایط با ریسک بالای زوال عقل مرتبط است.

مطالعه نشان داده است افراد مبتلا به ام اس در حدود دو برابر در معرض ریسک زوال عقل قرار دارند. پسوریازیس با ۲۹ درصد افزایش ریسک زوال عقل، لوپوس با ۴۶ درصد، آرتروز روماتوئید با ۱۳ درصد و بیماری روده ای کرون با ۱۰ درصد افزایش ریسک زوال عقل مرتبط است.

در این مطالعه، محققان اطلاعات بیش از ۱.۸ میلیون نفر را در انگلستان که بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۲ به خاطر بیماری خودایمنی در بیمارستان بستری شده بودند بررسی کردند.

به گفته گلداکر، «نحوه تاثیر بیماری های خودایمنی بر مغز مشخص نیست. اگرچه برخی عنوان می کنند که التهاب مزمن یا تاثیرات خودایمنی ممکن است در بروز آلزایمر نقش داشته باشند.»