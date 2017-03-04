به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملایی شامگاه شنبه در آیین افتتاحیه ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اظهار داشت: امسال با خطر عدم برگزاری این جشنواره روبرو بودیم که با مساعدت دوستان شورای شهر، شهرداری و به ویژه کمک استاندار اصفهان در نهایت جشنواره ششم نیز شکل گرفت و امیدواریم در سالهای آینده نیز با همکاری و همیاری مسئولان اصفهان همچنان به راه خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه در اصفهان تعداد زیاد موسسات خیریه تخصصی وجود دارد، افزود: در چنین شهری که شهره به نام خیران است جشنواره حسنات به دنبال این بود که به موضوع احسان و نیکوکاری از زبان هنر هنرمندان و بپردازد، هنرمندانی که در شادی و آلام مردم شریک هستند.

رئیس جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با بیان اینکه هنرمندان فراوانی از اصفهان در کشور و دنیا منشا اثر بوده اند، ابراز داشت: با توجه خطای ترامپ در جلوگیری از ورود ایرانیان به آمریکا، چه کسی به جز هنرمند بزرگی مانند اصغر فرهادی می تواند عبارتی بر علیه اندیشه های این فرد به کار برد.

وی با اینکه در هر دوره ای از پیشرفت تاریخ نامی از ایران هست همانگونه که تعداد زیادی از داشنمندان ناسا از ایران هستند، ادامه داد: در مراسم اهدای جایزه اسکار این مطلب عنوان شد که در زمانی که کالیفرنیا در زیر آبهای کارائیب بود کشور ایران دارای تمدن بوده است؛ این جواب گویا را به چه زبانی بالاتر از هنر می توانستیم، بیان کنیم.

ملایی با بیان اینکه جشنواره حسنات با انگیزه های دینی برپا شده است، تصریح کرد: از دیدگاه ما موضوع احسان و نیکوکاری برای همه انسان ها از مسلمان و غیرمسلمان یکسان است و این مطلبی است که فرهنگ دینی ما بر آن تاکید دارد.

وی با بیان اینکه خواهش ما از هنرمندان این است که به احسان و نیکوکاری به عنوان موضوعی انسانی بپردازند، بیان داشت: امسال بخش شهروندی در راستای نهادینه کردن موضوع احسان و نیکوکاری در جامعه به ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اضافه شده است که امیدواریم این جشنواره در سالهای آینده به کمک هنرمند عرصه سیما و دبیر جشنواره رسول صدرعاملی رشد و توسعه فراوان داشته باشد.

ملایی بیان داشت: در افتتاحیه ششمین جشنواره فیلم کوتاه حسنات از زحمات کارگردانان اصفهانی امرالله احمدجو و کیومرث پوراحمد تجلیل می شود تا به یاد داشته باشیم این دو هنرمند پیشکسوت عرصه سینما و تلویزیون برای جامعه و هنرمندان ایران چه زحماتی را تقبل کردند.